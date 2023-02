Det raser rundt nedleggelsen av ABC-enheten i Oslo. Nå åpner Bærum sitt eget tilbud.

Mens Oslo universitetssykehus (OUS) legger den landets mest kjente klinikk for naturlige fødsler, åpner Bærum sykehus snart et nytt ABC-lignende tilbud.

Bærum sykehus åpner snart sin egen enhet for medikamentfrie fødsler.

03.02.2023 23:07

«ABC-klinikken stenger permanent 4. mars».

Nyheten slo ned som en bombe blant både tillitsvalgte, politikere og kjendiser i januar. Den populære fødeklinikken ABC-enheten ABC-enhetenABC-enheten tilbyr kontroller og barselomsorg i samme avdeling – med samme personale. Brukes naturlige hjelpemidler som tilstedeværelse, akupunkter og mulighet for vannfødsel. er landets mest kjente fødested for medikamentfrie fødsler. Den har vært i drift i 25 år.

Årsaken er at Oslo universitetssykehus (OUS) ser seg nødt til å stramme inn og kutte kostnader. OUS hadde allerede varslet at to til fire fødestuer ved sykehuset stenges. Det begrunnes blant annet med færre fødsler.

Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner og debatten rundt prioritering av kvinnehelse har rast. Flere mener sykehusledelsen overkjører både kvinner, jordmødre og faglige råd.

– Dette er en sorgens dag for fremtidige fødekvinner, sa komiker Sigrid Bonde Tusvik til VG. Hun har selv født på klinikken to ganger.

«Helhetlig fødetilbud»

I Bærum er tonen derimot en litt annen. Der vil Bærum sykehus snart åpne sitt eget ABC-lignende tilbud, ifølge Budstikka.

Klinikkdirektør Trine Olsen sier til avisen at de nå jobber med å få rekruttert jordmødre med rett kompetanse.

Når ABC-tilbudet ved Ullevaal legges ned i mars, er det grunn til å tro at flere ønsker seg til Bærum når deres tilbud er på plass.

– Det er litt for tidlig å si om vi får et rush. Det har jo alltid kommet fødende fra Oslo til oss og omvendt. Men det er kanskje ikke så rart om fødende som hadde tenkt å føde på ABC-klinikken på Ullevål vil se seg rundt, sier Olsen.

Olsen forteller at de har jobbet med tilbudet en stund og at de ikke vil kalle det for en «ABC-enhet» som i Oslo. I Bærum vil det het «helhetlig fødetilbud».