To lyspunkter og tre bekymringer. Slik ser kriminalitetskartet ut for de yngste.

Volden øker og flere unge blir tatt med kniv. Men noen piler peker i riktig retning.

Bydel Gamle Oslo huser blant annet områdene Nedre Tøyen og Grønland, hvor det er store levekårsutfordringer. Området på Grønland er i flere år blitt omtalt som Norges største markedsplass for kjøp og salg av narkotika. Mye av kriminaliteten blant de yngste skjer også her. Vis mer

Unge som raner, knivstikker eller begår vold har i flere år vært en stor utfordring. I flere rapporter har politiet i Oslo og kommunen pekt på hvem de unge som begår mye kriminalitet er. Men hvordan ser kriminalitetskartet i Oslo egentlig ut?

Det forsøker Salto-rapporten for 2022 Salto-rapporten for 2022Hvert år gir Oslo politidistrikt og Oslo kommune ut en rapport om barne- og ungdomskriminalitet. Denne er et ledd i det såkalte Salto-samarbeidet, som har som mål å minske rus og kriminalitet blant barn og unge. å svare på.

Tre ting bekymrer politiet.