Sist havarerte forhandlingene med Rødt. Nå er de klare for å forhandle

Flere fryktet et mer konfliktorinert Rødt. Nå skryter partiet av byrådets budsjett.

Sofia Rana og Siavash Mobasheri i Rødt er klare for å forhandle budsjett med byrådspartiene.

21. sep. 2022 18:37 Sist oppdatert nå nettopp

For å få flertall for budsjettet sitt, må byrådspartiene gå til Rødt. I mai klarte de ikke å lande en avtale.

Det var Rødts nyvalgte leder Siavash Mobasheri som da frontet forhandlingene.

Forrige uke trakk Rødts gruppeleder Eivor Evenrud seg brått - etter å ha vært kritisk til at Mobasheri var innstilt på førsteplass på kommunevalgslisten.

MDGs gruppleder Eivind Trædal er blant dem som har uttrykt bekymring for en mer konfronterende linje fra Rødt med en ny frontfigur.

Nå er tonen fra Rødt derimot veldig imøtekommende.

Men Mobasheri, som ble valgt til gruppeleder for Rødts bystyrelag mandag, passer på å ta med seg sin nestleder i gruppen, Sofia Rana, for å kommentere budsjettet overfor Aftenposten.

Byrådsleder Raymond Johansen er glad for signalene fra Rødt. Hvis forhandlingene ikke lykkes har han en reserveplan.

– Mange gode saker

– Vi er veldig positivt overrasket, sier Sofia Rana om budsjettforslaget fra byrådet.

– Ja. Det er mange gode saker som byrådspartiene legger fram nå, sier Mobasheri.

Han peker på penger til forsøk med sekstimersdag, mer penger til Aks, skolemat og penger til universell utforming.

De er mindre imponeret over boligpolitikken, og opprettelsen av en tredje boligsektor, som lar vente på seg. De er også opptatt av å møte strømkrisen, og signaliserer blant annet at de vil ha strømstøtte til kommunale boliger og mer penger til bydelene.

Ikke enmanns-show

– Flere har vært bekymret for at du skal være en mindre samarbeidsvillig gruppeleder. Når dere nå er så positive, er det for å signalisere at dere er en stabil budsjettpartner?

– Svaret på det er at det er ikke jeg alene som bestemmer hva partiet vårt skal gjøre når det kommer til budsjettforhandlinger. Vi har alltid blitt enige internt i gruppa. Det var enighet om å si nei takk til budsjettforslaget som kom fra byrådspartiene før sommeren, fordi vi ikke fikk gjennomslag for våre viktige saker, sier Mobasheri, og legger til.

– Vi har samme innstillingen nå som vi hadde før sommeren, egentlig.

– Vi gjør dette som en gruppe, det er ikke én person som styrer showet, sier Sofia Rana.

Hun legger til at etter å ha sett budsjettforslaget fra byrådspartiene, så er de innstilt på å komme til enighet.

Åpner for å samarbeide med Venstre

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er glad for signalene fra Rødt.

– I utgangspunktet har vi hatt Rødt som foretrukket partner, sier han.

– Eivind Trædal sier han er redd for en mer konfliktorientert linje i bystyret med Siavash Mobasheri som leder. Er det en bekymring for deg, også opp mot budsjettenighet?

– «The proof is in the pudding». Du kan jo være idealistisk og klar, og så får du se hva som er realiteten, når vi setter oss ned og forhandler. Det er jo det viktigste, sier Johansen.

Men dersom budsjettforhandlingene ikke skulle føre fram, sier han at byrådspartiene ikke kan være fremmed for å samarbeide med Venstre.

Da revidert budsjett ble behandlet før sommeren, forsøkte byrådet i siste sving å få en avtale med Venstre da Rødt sa nei. Det lyktes ikke.

– Er det Venstre som er naturlig nummer to-parti å henvende seg til og hvorfor i tilfelle?

– Vi har jo i store og viktige saker samarbeidet med Venstre også. Blant annet på Filipstad, som for meg personlig var en veldig viktig sak, sier han.

Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke sier Venstre vil takke ja til å snakke med byrådet om budsjettet dersom en slik invitasjon skulle komme.

– Hvor store gjennomslag vi får, vil være avgjørende, sier Bjercke.

Han sier Venstre vil være opptatt av å få mer ressurser og mer frihet i skolen. De ønsker å redusere kollektivprisene mer og ha en grønnere byutvikling.

Han sier Venstre mener Oslo styres best dersom fløypartienes innflytelse reduseres, og at de gjerne vil flytte byrådets politikk bort fra «Rødts dogmatiske sosialisme».