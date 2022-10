Opposisjonen bekymret etter Oslo-etaters luksusseminarer og rot med regninger

Oslo-etaters pengebruk på seminarer og alkohol ble et tema under bystyremøtet onsdag. Finansbyråd Einar Wilhelmsen sier brudd på regelverket vil få konsekvenser.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen måtte svar på mange spørsmål i bystyret om Aftenpostens avsløringer av flere Oslo-etater betydelige pengeforbruk på seminar og alkohol.

9 minutter siden

Aftenposten har avdekket hvordan flere Oslo-etaters har brutt kommunens regelverk når det gjelder alkoholspandering eller brukt betydelig penger på ulike seminarer. Flere representanter tok opp sakene under spørretimen onsdag.

Høyres representant Hassan Naval sier det er bra avisen har avdekket det han kalte «tydelig tegn på sløsing». Men han er samtidig bekymret for at kommunen ikke selv har klart å fange sakene opp.

– Det bør ikke være nødvendig at det er pressen som avslører og løser kommunens problemer, sa han.

– Seminarene og konferansene skal selvsagt gjennomføres. Men her er reglementet, som nylig ble oppdatert, brutt, og beløpene var skyhøye, uttalte han.

Han lurte på hva byrådet har gjort for å følge opp avsløringene.

Venstres Marit Vea fulgte opp:

– Det er ganske oppsiktsvekkende at man ikke merker at man har betalt 7000 kroner for mye pr. flaske på en reise før Aftenposten gjør virksomheten oppmerksom på det, uttalte hun.

Høyres Hassan Nawas er bekymret for at kommunen ikke selv har fanget opp egne etaters skyhøye forbruk på dyre seminarer og alkoholservering.

Prosecco-regning på 93.000 kroner

Vea viste til avsløringen av at Oslos digitaliseringsetat Origo brukte en halv million kroner for én natt på Norefjell Ski og Spa i november i fjor. En oppsiktsvekkende del av regningen var en prosecco-regning på over 93.000 kroner. Ifølge regningen kostet hver flaske 7800 kroner pr. stykk. Men dette stemte ikke. De kostet 650 kroner pr. stykk.

Ledelsen innrømmet at de ble først oppmerksomme på feilen da Aftenposten fortalte dette til dem – åtte måneder etter seminaret. Men de insisterte på at de ville ha oppdaget feilen selv når de snart skulle gå gjennom fjorårets fakturaer i planleggingen av nytt seminar.

Aftenposten har også avdekket at Velferdsetaten det siste årene har brukt flere hundre tusen kroner på seminarer og opphold på en rekke spa- og luksushoteller. Blant annet brukte 12 ansatte over hundre tusen kroner på spahotell, rollespill og vin på fasjonable Engøy gård i november i fjor.

Under seminaret ble det også brukt 112.000 kroner på en ekstern ledelseskonsulent.

Det til tross for at Oslo kommune har en egen avdeling med 350 ansatte som driver med organisasjonsutvikling for kommunene. En annen sak viste hvordan to ansatte i Utdanningsetaten brukte nesten 18.000 kroner på eksklusive Losby gods. Det var i forbindelse med et seminaret i november i fjor som ble avlyst på grunn av pandemien. De andre deltagerne valgte å bli hjemme og følge seminaret digitalt.

– Skal få konsekvenser

– Jeg lurer på hvordan en slik kultur og en så overdådig pengebruk i kommunens virksomheter egentlig har fått lov til å eksistere gjennom så lang tid, sa Vea.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) måtte i flere runder opp på talerstolen og svare for sakene. Han sier han forutsetter at både de ansvarlige byrådene og etatene det gjelder går gjennom sine rutiner.

–Jeg må bare være veldig tydelig her. Retningslinjene våre ligger fast, reglene skal følges også på konferanser og lignende. Vi har et ganske nøkternt regelverk, og det skal ikke være sånn at det skal skli ut.

– Og det er klar at når vi ser slike brudd, så skal det få konsekvenser, uttalte han.

Høyres Silje Lutro lurte på hva slags konsekvenser det var snakk om.

Han sier det kan bli konsekvenser for enkeltpersoner, men at han ikke kan gå inn på hvordan det blir i den enkelte sak.

– Det vil jo også avhengig av hva slags tilfelle det er, og hva slags retningslinjer som er brutt, sa Wilhelmsen.