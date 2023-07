MDG vil at turister i Oslo skal betale en egen skatt. – Det gjør vi med glede!

Næringslivet og Høyre er skeptisk til turistskatt pr. overnatting, men turister i Oslo betaler gjerne.

Howard, Jessica og Taylor Atlas har reist fra Arizona til Oslo. De mener det ikke hadde vært noe problem å legge noen ekstra penger i kassen på ferien.

05.07.2023 10:06

Om du har feriert i Europa, har du sannsynligvis betalt ekstra skatt under oppholdet.

Nå vil MDG i Oslo at dette også skal gjelde turister som kommer til den norske hovedstaden, og går til valg på at dette skal utredes.

Skatten vil de skal kreves inn via hotellene og andre overnattingstjenester. Inntektene skal brukes til å oppgradere og bygge ut blant annet parker, badeplasser og gater.

Partileder og byråd for byutvikling, Arild Hermstad, og miljø- og samferdselsbyråd, Sirin Hellvin Stav, begge fra MDG, forteller at de ser for seg et nivå mellom 10 og 50 kroner pr. overnatting.

– Det er relativt billig sett i forhold til hva hele oppholdet koster, sier Stav.

Arild Hermstad og Sirin Stav vil ha turistskatt i Oslo.

Ville betalt med glede

NHO og Høyre er skeptiske til ideen, men flere Oslo-turister Aftenposten har snakket med, ser ikke store problemer.

Howard, Taylor og Jessica Atlas fra Arizona i USA betaler gjerne turistskatt. Det var ikke vanskelig å få øye på dem stående og fotografere rådhuset i Oslo, der de som vil innføre skatten, holder til. De er allerede godt vant med små skatter fra USA.

– Vi ser allerede på Norge som dyrt, så en skatt ville vi nok ikke ha lagt merke til, sier Howard Atlas. Kona Jessica er enig;

– Det ville ikke vært noe tvil om det, for oss har det alltid vært en drøm å komme hit.

Det samme mener Tony og Mary Pike fra Storbritannia. De peker på at det allerede er ganske dyrt, og at det dermed ikke har så mye å si.

Mary og Tony Pike har brukt de siste dagene til å utforske Oslo. For dem hadde ikke en moderat skatt på reisen hatt særlig stor betydning.

– Hvis vi har råd til å betale for ferien her, har vi også råd til å betale skatten, sier Michelle Ross.

Hun og Graham Ross er fra London-området. De sier at de ville betalt turistskatten med glede.

– Vi putter jo pengene i noe vi kommer til å bruke.

Michelle og Graham Ross skal videre til Nord-Norge i morgen. Det eneste de bemerker negatvit, er at nabolagsbaren stengte klokken 22 i går kveld.

Mener det kommer bransjen til gode

Stav og Hermstad tror ikke turistene vil oppfatte en litt dyrere Oslo-ferie som noe negativt, og peker på at dette allerede er normalt i andre land:

– Dette vil være bra for turistene som kommer, men også for byens befolkning. Vi tror en slik skatt er et grep for å gjøre Oslo bedre, sier Hermstad.

Hermstad trekker frem at summen som vil tjenes inn, bare er småpenger i forhold til andre infrastrukturprosjekter, og at turistene vil få igjen for det de betaler.

Lite treffsikkert

Flere norske kommuner har fått grønt lys til å sette i gang et prøveprosjekt for turistskatt, deriblant Lofoten og Geiranger. Det la regjeringen til rette for i Hurdalsplattformen i 2021.

Tidligere i år anbefalte et utvalg nedsatt av regjeringen å innføre et nasjonalt besøksbidrag på transport inn og ut av landet. De anbefalter derimot ikke å skattlegge overnatting på grunn av ekstrabelastningen det kan gi denne bransjen.

Det legger også Ole Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO, vekt på. Han trekker frem at det vil være urettferdig for hotellbransjen, sammenlignet med andre aktører som nyter økonomiske fordeler av ringvirkningen turismen gir.

Bjørndal forklarer at de heller ønsker at «forurensingsleddene», som bil, bobil og cruisetrafikk skal skattlegges. Oslo egner seg heller ikke for turistskatt, da den norske hovedstaten ikke opplever overturisme som andre norske kommuner, mener han.

– Fortvilende

Gruppeleder og byrådslederkandidat for Høyre i Oslo, Eirik Lae Solberg, mener også at turistskatt i Oslo er «en veldig dårlige idé». Han trekker frem at næringslivet i Oslo allerede er i en vanskelig situasjon, og at de ble ekstra hardt rammet av pandemien.

– Vi må heller se på måter som gjør det lettere for bedriftene. Det er fortvilende å se at MDG ikke forstår at vi må hjelpe til med dette, sier han.

Han peker på at kommuner som Lofoten har god nytte av en ekstra inntektskilde når de har mange turister og få fastboende.

– Oslo er derimot i en helt annen situasjon. Vi kan ta imot mange uten at det gir slitasje.