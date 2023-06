Gjør kollektiv gratis for barn i ferier – men ikke i sommer

Rødt er enige med byrådspartiene om det reviderte Oslo-budsjettet. Nå blir det månedskort for 29 kroner for barn og unge ved skolestart og gratis i fire ferier fra og med i høst.

Gruppeleder Siavash Mobasheri sier Rødt har prioritert å gjøre noe med forskjellene i Oslo i forhandlingene om budsjett.

15.06.2023 13:40

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV er avhengig av Rødt for å få sine budsjetter gjennom i Oslo bystyre. Etter drøye to uker med forhandlinger har partiene nå blitt enige om revidert budsjett for hovedstaden.

– Vi har forsøkt så godt vi kan å prioritere de som blir hardest rammet av dyrtiden vi er inne i. Det gjør vi fordi regjeringen ikke stiller opp i tilstrekkelig grad, sier Rødts gruppeleder i Oslo, Siavash Mobasheri.

Mobasheri sier han er glad for å ha fått gjennomslag som vil lette situasjonen for barn og unge, leieboliger i kommunale boliger og eldre.

En av de største summene i enigheten går til å redusere husleien for beboere i kommunale boliger ut året. Totalt vil det koste 39 millioner kroner. Den såkalte Oslostøtta, som reduserer husleien for beboerne, økes fra 11 til 25 prosent.

– De som bor i kommunale boliger, betaler en høy markedsleie. Det mener vi er urettferdig. Vi har forsøkt å finne en løsning innen årets budsjett. Det fikk vi det med en reduksjon i leien i en i en periode på fem måneder. Det vil betyr mye for mange, tror Rødt-politikeren.

Kampanjepris på kollektiv

Rødt ønsket også gjennomslag for gratis kollektivtransport for barn- og unge i sommer – det har de ikke lykkes med. Ifølge Mobasheri har det ikke stått på viljen hos forhandlingspartene, men det har vært vanskelig å få til på grunn av prissamarbeidet med Viken gjennom kollektivselskapet Ruter.

– På grunn av samarbeidet ble det for liten tid til å få det på plass, forteller han.

I stedet blir det en kampanjepris på månedskort for barn og unge. I forbindelse med skolestart vil barn mellom 6 og 19 år betale 29 kroner for månedskortet.

Deretter blir det gratis for barn og unge i de fire neste skoleferiene fra og med høstferien. Det vil si høstferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Hva som skjer neste sommer, er ikke avklart.

– Det er et sosial tiltak. Mange er i Oslo i feriene og de får en bevegelsesfrihet. Det er også et holdningstiltak. Vi ønsker å få barn og unge til å ta kollektivt, og ikke være avhengig av å bli kjørt rundt av foreldrene, sier han.

De fire partiene er også enige om å halvere prisen for voksne på kommunale bad ut året.

– Viser god styring

Aps gruppeleder Andreas Halse er fornøyd med forliket. Han sier det for Ap har vært viktig å få tilslutning til satsingen på helsehus og eldreomsorg.

– Vi betaler også ned nesten to milliarder i gjeld. Det viser god styring, og gir oss mer penger å rett med i årene fremover, sier han.

– Med dette budsjettforslaget gjør vi noen målrettet grep for å bedre økonomien for de som merker de økte prisene aller mest, sier han.