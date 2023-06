Oslo-budsjettet: Alle barn får månedskort til 20 kroner ved skolestart

Rødt er enige med byrådspartiene om det reviderte Oslo-budsjettet. Nå blir det månedskort for 20 kroner for barn og unge ved skolestart – og trolig gratis kollektivtrafikk i fire ferier fra og med i høst.

Gruppeleder Siavash Mobasheri sier Rødt har prioritert å gjøre noe med forskjellene i Oslo i forhandlingene om budsjett. Vis mer

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV er avhengig av Rødt for å få flertall for sine budsjetter i Oslo bystyre. Etter drøye to uker med forhandlinger har partiene nå blitt enige om revidert budsjett for hovedstaden.

– Vi har forsøkt så godt vi kan å prioritere de som blir hardest rammet av dyrtiden vi er inne i. Det gjør vi fordi regjeringen ikke stiller opp i tilstrekkelig grad, sier Rødts gruppeleder i Oslo, Siavash Mobasheri.

Mobasheri sier han er glad for å ha fått gjennomslag som vil lette situasjonen for barn og unge, leietagere i kommunale boliger og eldre.

En av de største summene i enigheten går til å redusere husleien for beboere i kommunale boliger ut året.

Totalt vil det koste 39 millioner kroner. Den såkalte Oslostøtta, som reduserer husleien for beboerne, økes fra 11 til 25 prosent.

– De som bor i kommunale boliger, betaler en høy markedsleie. Det mener vi er urettferdig. Vi har forsøkt å finne en løsning innen årets budsjett. Det fikk vi det med en reduksjon i leien i en i en periode på fem måneder. Det vil betyr mye for mange, tror Rødt-politikeren.

Fakta De viktigste punktene i budsjettforliket med Rødt Økt midlertidig bostøtte til beboere i kommunale boliger. Oslobostøtta økes fra 11 prosent til 25 prosent fra 1. september til 31. januar 2024. Tiltaket koster 39 millioner kroner.

Kampanjepris på månedskort til 20 kroner for barn og unge i forbindelse med skolestart. Kostnad 30 millioner kroner.

20 millioner kroner mer til bydelene på helse og omsorg.

15 millioner kroner mer til en søkbar pott for bydeler med store barnevernskostnader.

13 millioner kroner mer til bydelenes rammer for å styrke fritidsklubbene.

5 millioner kroner for å utrede alternativ løsning for vei til Bjørndal.

4,7 millioner kroner mer til halvert pris på bad for voksne ut året.

2 millioner kroner for å styrke det psykiske helsetilbudet for studenter hos SiO Helse.

2 millioner kroner mer til utvidet åpningstid på Prinsen mottakssenter.

1,8 mill. for å videreføre ungdomstiltaket HUB Mortensrud.

1 million til Ullern flerbrukshall til topphåndball.

0,8 millioner kroner for å sikre én fysioterapeut på hvert helsehus.

0,5 millioner kroner til støtte til Norsk bane til utredning av høyhastighetsbane. Vis mer

Kampanjepris på kollektiv

Rødt ønsket også gjennomslag for gratis kollektivtransport for barn- og unge i sommer – det har de ikke lykkes med. Ifølge Mobasheri har det ikke stått på viljen hos forhandlingspartene, men det har vært vanskelig å få til på grunn av prissamarbeidet med Viken gjennom kollektivselskapet Ruter.

– På grunn av samarbeidet ble det for liten tid til å få det på plass, forteller han.

I stedet blir det en kampanjepris på månedskort for barn og unge.

Barn og unge fra 6 til 19 år får en kampanjepris på 20 kr for månedskort i forbindelse med skolestart

Rødt har også blitt enig med byrådspartiene om å innføre gratis kollektivtrafikk for barn og unge i de fire neste skoleferiene fra og med høstferien. Det vil si høstferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Hva som skjer neste sommer, er ikke avklart.

Ifølge Rødt er målet at dette skal være på plass fra høsten, men siden Oslo er avhengig av en godkjennelse fra Viken, kan det hende det tar litt lengre tid før det er i gang.

Han sier dette er et sosialt tiltak.

– Mange er i Oslo i feriene og de får en bevegelsesfrihet. Det er også et holdningstiltak. Vi ønsker å få barn og unge til å ta kollektivt, og ikke være avhengig av å bli kjørt rundt av foreldrene, sier Mobasheri.

De fire partiene er også enige om å halvere prisen for inngang til kommunale bad for voksne ut året.

– Viser god styring

Aps gruppeleder Andreas Halse er fornøyd med forliket. Han sier at det for Ap har vært viktig å få tilslutning til satsingen på helsehus og eldreomsorg.

– Vi betaler også ned nesten 2 milliarder i gjeld. Det viser god styring, og gir oss mer penger å rutte med i årene fremover, sier han.

– Med dette budsjettforslaget gjør vi noen målrettede grep for å bedre økonomien for de som merker de økte prisene aller mest, sier han.

Aftenposten retter: Tidligere sto det at kampansjeprisen for månedskort for barn var 29 kroner. Det riktige er 20 kroner. Det ble oppdatert klokken torsdag 15.6, klokken 15.25.