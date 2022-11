Én person er skadet etter brann i leilighetsbygg i Oslo

Én kvinne er kjørt til Ullevål med lettere skader etter brann i et leilighetsbygg i Oslo. – Vi snakker nesten sekunder før hun rett og slett brenner opp, sier brannvesenet.

Brannvesenet, helsevesenet og politiet rykket ut med store styrker til Kingos gate ved Alexander Kiellands plass etter melding om brann.

1. nov. 2022 17:30 Sist oppdatert 9 minutter siden

Nødetatene rykket ut til Kingos gate på Alexander Kiellands plass i Oslo tirsdag ettermiddag etter meldinger om brann i et leilighetsbygg.

– Når nødetatene ankommer, er det full overtenning i den aktuelle leiligheten i sjette etasje. Vi observerer en person på en balkong i den leiligheten. Brannvesenet er så raskt på stedet og får evakuert henne, sier Monica Engebretsen, innsatsleder fra politiet.

– Det har nok uten tvil reddet hennes liv.

Politiet fikk melding om brannen ca. klokken 17.

Var nesten overbevist om at hun var hardt skadet

– Når første enhet fra oss kommer, ser de en skikkelse ute på terrassen som er krøllet sammen som en liten ball. Vi bare forventer at hun er i ferd med å nesten brenne opp, sier Hans Kristian Jørgensen, innsatsleder helse.

Da kvinnen kommer ned på bakken, er de nesten overbevist om at hun er hardt skadet.

– Når vi får sjekket henne ut, viser det seg at hun nesten ikke har noen skader i det hele tatt og ingen brannskader, sier han.

Kvinnen har vært eksponert for røyk og er lettere skadet. Hun var bevisst da hun kom ned og er kjørt til Ullevål sykehus.

– Man kan tro at hun har vært eksponert for mye røyk ettersom hun står midt oppi et flammehav, sier Jørgensen.

Det er brannceller i bygget, og det har derfor brent kun i den ene leiligheten. Et barn og en voksen i tilstøtende leiligheter har vært lett eksponert for røyk.

– Barnet et kjørt til legevakten og har det fint. Den voksne personen er sjekket ut av helse, sier Jørgensen.

Hørte rop om hjelp

Det var forbipasserende som meldte om brannen etter å ha sett at det skjedde noe oppe i sjette etasje.

– Meldingene vi får, er at det blir ropt om hjelp. Det er viktige meldinger å videreformidle. Da sender vi mange ressurser for å være oversterke i starten, sier Knut Halvorsen, innsatsleder fra brannvesenet.

Halvorsen beskriver at leiligheten sto i full fyr og at flammene sto flere meter ut av vinduet.

– Dama som bor der, sitter sammenkrøllet på balkongen, og vi snakker nesten sekunder for å få reddet henne ned før hun rett og slett brenner opp.

Han sier det er mange tilfeldigheter som gjorde at det gikk bra denne gangen.

Gode valg og snarrådig innsats fra den første stigebilen som kom til stedet, er noen av dem. Ofte står biler parkert i veien for dem, og overgrodde hekker gjør at de ikke kommer frem, men slik var det ikke denne gangen.

– Her lå alt til rette for at stigebilen kommer helt frem og redder livet til denne damen på få minutter etter vår ankomst. Det var avgjørende denne gangen, sier han.

Leiligheten som har brent, er helt ubeboelig.

Brannvesenet har slukket brannen i leiligheten, men kommer til å være på stedet i mange timer for å drive med etterslukking.

Beboerne i 1. til 5. etasje fikk i 18-tiden komme inn igjen i bygget, med beskjed av politiet om å holde seg inne i leiligheten. Det jobbes fremdeles med de to siste etasjene.

Leiligheten ligger i 6. etasje. Det er registrert 62 personer på adressen.

