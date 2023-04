Mann lettere skadet i knivhendelse på trikken i Oslo

En mann i 50-årene er lettere skadet etter et basketak med kniv på trikken på Grefsen i Oslo. Den antatte gjerningspersonen ble stanset av andre om bord.

Én person skal være lettere skadet etter en mulig knivstikking på trikken på Grefsen. Den antatte gjerningspersonen er tatt.

18.04.2023 20:40 Oppdatert 18.04.2023 20:52

Politiet bekrefter tirsdag at hendelsen skjedde inne på trikken. Der oppsto det et basketak mellom de to involverte. Gjerningspersonen trakk kniv og mulig rispet fornærmede i ansiktet, bekrefter innsatsleder Kristoffer Bang til NTB.

Sivile grep inn

Andre personer om bord på trikken hadde tatt kontroll på den antatte gjerningspersonen da politiet kom til stedet. Disse får ros av politiet.

«Vi ønsker å berømme flere personer som tok kontroll på gjerningspersonen før politiet ankom. Vi skal ikke se bort ifra at de kan ha forhindret ytterligere skade», skriver politiet på Twitter.

Politiet roser flere personer som grep inn og tok kontroll på gjerningspersonen.

VG har publisert en video som viser at gjerningspersonen overmannes. Der ser man flere personer som står tett på situasjonen.

Den pågrepne mannen er ifølge politiet kjent for dem fra tidligere. Han er fraktet til arresten.

Blikkontakt kan ha ledet til angrepet

Politiet har tirsdag kveld snakket med flere vitner til hendelsen. Etter dette sier politiet at det har vært en form for blikkontakt mellom gjerningspersonen og den fornærmede.

– Deretter har gjerningspersonen gått til angrep på fornærmede. Det er også viktig å presisere at den fornærmede ikke har gjort noe galt her, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til NRK.

22 år gamle Thea Crhistina Espedal var vitne til angrepet. Espedal sier til TV 2 at hun la merke til gjerningsmannen på trikkestoppet Grefsen stadion. Hun sier de andre passasjerene da begynte å høre at han verbalt anklaget fornærmede for å stirre på ham.

– Vi skjønner at det eskalerer. Han går bort til ham og setter seg ved siden av. Jeg mener å høre noen si at han har en kniv, sier hun til TV 2.

Hun sier hele hendelsen oppleves som uprovosert. Hun sier at det kunne gått mye verre.

– Han hadde en tapetkniv med bladet langt ute. Han gikk etter halsen og kuttet opp øreflippen hans. Det kunne blitt kjempealvorlig. Det eskalerte utrolig fort, på under et minutt, sier hun.

En mann i 50-årene er sendt til legevakten etter å ha blitt angrepet på trikken.

Sendt til legevakt

Fornærmede er sendt til legevakt. Han er ved bevissthet og oppegående. Ifølge NRK er det en mann i 50-årene.

– Han har et mindre sår. Om det stammer fra kniven er usikkert, sier Bang.

Politiet har også kontroll på en gjenstand som de setter i sammenheng med hendelsen. Politiet undersøker om gjerningspersonen og fornærmede har kjennskap til hverandre fra før.

– Politiet jobber med å få oversikt over åsted, og kontroll på vitner, skriver operasjonsleder Alexander Østerhaug i en pressemelding.