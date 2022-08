Raymond Johansen fikk helseministeren og Helsedirektoratet på nakken etter denne pressekonferansen. Han angrer ikke.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hisset på seg både Helsedirektoratet, Helsedepartementet og regjeringen da han ikke ville innføre tiltakene de foreslo. I en ny bok gjør han det klart at han ikke angrer.

28. september 2020 holdt Raymond Johansen en pressekonferanse som senere skulle bli mye diskutert.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Birgitte Iversen Journalist

22. aug. 2022 08:07 Sist oppdatert 11 minutter siden

«Gjennom krisen» er navnet på boken til Oslos byrådsleder Raymond Johansen, som lanseres mandag.

Her forteller han hvordan det var å styre hovedstaden gjennom koronapandemiens herjinger. Boken er skrevet i samarbeid med Anders Lundell, Johansens taleskriver.

Johansen har måttet håndtere ulike kriser også tidligere. Fra internasjonale kriser som ansatt i Norad, Flyktninghjelpen og UD, til terrorangrepet 22. juli.

I boken beskriver han likevel pandemien som en situasjon ulikt alt annet.

– Et vannskille

Avviklingen av den tradisjonsrike Holmenkollen skifestival ble den første, store koronaavgjørelsen for byrådet i Oslo. Det skulle gå av stabelen 8. mars 2020.

På Rådhuset mente de det fremsto som mer og mer uansvarlig å gjennomføre.

Det var tett kontakt med Helsedirektoratet. Likevel ble det smittevernoverlegen i Oslo som fikk ansvaret for å avgjøre om det skulle settes inn tiltak. De bestemte seg i siste liten for at rennet måtte gjennomføres uten publikum.

I boken omtaler byrådslederen det som et vannskille.

«At staten overlot til Oslo å fatte denne beslutningen, ga oss en viktig lærdom. Vi måtte selv ta ansvar og fatte de tøffe beslutningene» skriver han.

Gjennom krisen er tittelen på boken Raymond Johansen har skrevet sammen med sin taleskriver Anders Lundel.

– Ingen svar

11. mars holdt Johansen sin aller første pressekonferanse om koronaen. Her la han frem de første innstramningene. Allerede dagen etter holdt han den neste.

Som kjent varslet Oslo klokken 13 den 12. mars, at de ville stenge alle skoler og barnehager. En time senere offentliggjorde regjeringen at skolene ville bli stengt i hele landet.

– Å stille spørsmål er et av mine viktigste verktøy som leder. Det kom til et punkt der det ikke var gode nok svar å få, sier Johansen til Aftenposten om bakgrunnen for avgjørelsen.

– Når foreldre spør meg om det er helt trygt å sende barna sine på skolen, må jeg kunne si at det er det. Da mine fagfolk ikke kunne si at det var trygt, kunne heller ikke jeg si det. Da er en kommet i en situasjon der det er farligere å ikke handle enn å handle.

Talen som ble husket

«Av alle talene jeg holdt gjennom pandemien, var det få som skulle få så langvarig oppmerksomhet som den jeg holdt 28. september 2020» slår Raymond Johansen fast i boken.

Det var høstferie, og de forventet en rolig uke med mindre folk i byen.

Smitten hadde steget jevnt og trutt i Oslo. Fra rundt 100 smittede pr. uke i august, var en oppe i 200–300 smittede i uken i september.

21. september hadde Oslo lagt frem nye tiltak for å bremse spredningen.

Ifølge Johansen holdt smitten seg stabil de neste dagene. Overraskelsen var derfor stor da de sent fredag 25. september fikk tilsendt en liste fra Helsedirektoratet med tiltak de mente burde innføres.

«Vi var vant til å motta råd fra Helsedirektoratet, men det de plutselig ga oss nå, opplevde vi som en instruks. Hverken fagpersonene eller vi i byrådet visste hvordan vi skulle håndtere dette.» skriver han.

– Gryende konflikt eskalerte

I Oslo mente de situasjonen ikke var alvorlig nok til at det kunne rettferdiggjøre så inngripende tiltak som de som ble foreslått. Mens Oslos beslutningstagere vurderte hva de skulle gjøre, ble en e-post med byrådets utkast til tiltak ved en feil sendt til NTB.

I boken skriver byrådslederen at han tror Helsedirektoratet og Helsedepartementet må ha oppfattet dette som en styrt lekkasje, og en eskalering av en gryende konflikt.

– Den ellers ganske sindige helseministeren gikk hardt ut på Søndagsrevyen, skriver Johansen.

– Vi fikk en helg på oss til å omgjøre en liste fra Helsedirektoratet til politisk fattede vedtak. Alternativet var å bli overstyrt av regjeringen, forteller han.

– Det gjør vi ikke

Oslo endte til slutt med å innføre en del av tiltakene som Helsedirektoratet hadde anbefalt, men ikke alle.

«Helsedirektoratet har bedt oss innføre et generelt forbud mot at flere enn 50 deltar på et arrangement på offentlig sted. Det gjør vi ikke», sa Johansen blant annet på pressekonferansen 28. september, og senere:

«Helsedirektoratet har bedt oss forby at flere enn 5 personer samles i private hjem. Det gjør vi ikke.»

Bent Høie skrøt samme kveld av tiltakspakken i Oslo. Men talen ble ikke glemt:

«Betydningen av de fire ordene «det gjør vi ikke» for smitteutviklingen skulle vokse og vokse. I Høyres talepunkter skulle de fremstå som noe av det viktigste jeg hadde sagt.» skriver Johansen.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad har tidligere sagt at han ble skuffet over byrådslederens pressekonferanse høsten 2020.

Fikk kritikk av Nakstad

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, var også kritisk. I boken «Kode rød», sier Nakstad at en mistet en unik mulighet til å snu den andre smittebølgen. Nakstad skriver også at dette var første gang det gikk partipolitikk i koronahåndteringen.

Johansen leverer kraftige spark tilbake. Han sier smittenivået i Oslo lå stabilt en måned etter talen.

– Jeg skulle likt å se det faglige belegget for at de relativt små forskjellene mellom Helsedirektoratets pakke og de tiltakene vi innførte, skulle hatt noen reell påvirkning på bølgene med smitte gjennom den kommende vinteren, skriver Johansen.

Han er også overrasket over at dette var første gang politikken kom inn i pandemihåndteringen.

– Pandemihåndtering er politikk fra start til slutt. Vi har et ønske om at det skal finnes en objektiv, faglig teknokratisk løsning, men det er bare tull og tøys. Det handler om hva vi prioriterer og nedprioriterer, sier Johansen.

«At det var riktig å stå opp for at vi skulle ha den demokratiske kontrollen over tiltakene våre, er jeg overhodet ikke i tvil om.» skriver Johansen