Oslo Høyre: Nye skoler må komme før bygg til idrett og kultur

De omfattende områdeplanene har ført til at skoler som skal bygges, står i stampe. Skolene må komme før flerbrukshaller, kulturscener og andre gode formål, mener Oslo Høyre.

Her skulle Hoff skole egentlig stått klar i 2021, men den blir ikke klar før i 2029 fordi den må vente på bygging av både omsorgsboliger, bydelsadministrasjon, bibliotek og kino. Nå vil Høyre ta den ut av områdeplanen. Det er FAU-leder Cecilie Strøm ved Skøyen skole glad for. – Man må prioritere. Det viktigste er å bygge skole først, sier hun.

11. nov. 2021 13:40 Sist oppdatert nå nettopp

For første gang legger Oslo Høyre frem et eget forslag til ny skolebehovsplan – en snau uke før byrådet kommer med sin.

– Det gjør vi fordi vi mener situasjonen på veldig mange skoler er uakseptabel og ikke holdbar. Det vi ønsker med å legge frem dette før byrådet, er å vise hva som er mulig hvis man prioriterer riktig, sier Mehmet Kaan Inan, skolepolitisk talsperson for Oslo Høyre.

Aftenposten skrev i juni at 80 prosent av alle skoler som skal bygges eller rehabiliteres i Oslo, lå an til å bli forsinket i det første utkastet til planen. I oktober kom et oppdatert forslag der syv skoler likevel ikke fikk utsatt rehabilitering. Til uken kommer byrådets endelige versjon av planen.