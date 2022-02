Her er Oslos vannforbruk før og etter sparebeskjeden

Det er vanskelig å se om Oslo-folk har tatt til seg beskjeden om å spare vann for å unngå vannmangel. Vann- og avløpsetaten mener det trengs mer tid for å se om oppfordringen har effekt.

Maridalsvannet forsyner ca. 90 prosent av Oslos befolkning med vann. Nå er vannstaden nesten 20 prosent lavere enn den pleier. Før helgen gikk Oslo kommune ut og ba oss om å spare på vannet.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Maria T. Pettrém Journalist

2. feb. 2022 12:28 Sist oppdatert 7 minutter siden

Fredag kveld kom en melding til Oslos befolkning som er svært sjelden, i alle fall på vinteren. Kommunen ber oss om å spare på vannet. Vannbeholdningen i magasinene er på et lavt nivå, og kommunen frykter vannmangel.

– I de 16 årene jeg har vært her, har vi aldri tidligere sendt ut en slik beskjed, sier Sigurd Grande.

Han er avdelingsdirektør drift og vedlikehold i Vann- og avløpsetaten.

Sommeren 2018 var de ute med en oppfordring om å begrense vanning av plener, men det var en annen problematikk. Da var det en krise i den internasjonale produksjonen av CO₂, som er en viktig faktor i den kommunale vannbehandlingen.

Men ifølge Grande førte tørrvær i 1995 og 1996 også til at en måtte spare på vannet.

– Få vannmålere

Det er en vinter med lite nedbør som er hovedårsaken til vannmangelen hovedstaden nå opplever. I tillegg er en av dammene som forsyner drikkevannet vårt i Maridalsvannet med vann, Gjerdingen, tømt for å utføre vedlikehold.

Den gamle dammen er fra 1913 og tilfredsstilte ikke dagens krav til sikkerhet. Nedtappingen startet i april i fjor.

Kommunen ber oss derfor om å være forsiktig med vannbruken. De foreslår blant annet kortere dusjer og å bruke den lille knappen på toalettet når en trekker ned.

Ifølge Vann- og avløpsetaten er det foreløpig vanskelig å si om oppfordringen har hatt effekt og vannforbruket har gått ned. Grafen over vannbruket ser ut til å vise et normalt forbruk.

«For å være sikre på en eventuell effekt, må vi observere vannforbruket over lengre perioder enn så langt. Årsaken er at vannforbruket varierer avhengig av vær, om det er hverdag eller helligdag, ferietid, lekkasjehendelser m.m.», skriver etaten til Aftenposten.

– I Oslo er det svært få boliger som har vannmålere. De fleste betaler et fast beløp for vannbruk ut fra boligens areal, sier avdelingsdirektør Sigurd Grande.

Han sier de måler hvor mye vann som sendes ut fra Oslos to vannverk til forbrukerne.

– Men det viktigste er å følge med på tilsiget i vannkildene, sier han.

Her, på Oset vannbehandlingsanlegg, renses vannet fra Maridalsvannet før det distribueres ut til Oslos befolkning.

Nær 20 prosent under normalt

Vannmagasinene til Oslo, som er tilknyttet Maridalsvannet, er nå bare 70,9 prosent fulle. Normalen er 88,5 prosent.

Kommer fyllingsgraden ned på ca. 60 prosent, litt avhengig av årstid, går en over i neste beredskapsnivå. Da vil det innføres sterkere tiltak.

– Det har kommet litt nedbør. Hjelper det på fyllingsgraden?

– Alle monner drar, men det er for lite. Vi mangler 20 prosent i vannmagasinene våre i forhold til en normalsituasjon, sier Grande.

– Lovpålagt vedlikehold

På spørsmål om det ble gjort en risikovurdering før Oslo startet vedlikeholdet av Gjerdingen, svarer Vann- og avløpsetaten at de ikke har hatt noe valg.

– Vi er lovpålagt etter damsikkerhetsforskriften å sette dammene i stand. Vi har ikke noe valg, og for å kunne rehabilitere den så må vannet nedtrappes, skriver Forde Hult, seksjonsleder Vannmiljø i en e-post.

Ifølge Vann- og avløpsetaten risikerer en i verste fall at dammen kan briste om ikke planene for å vedlikeholde dammene følges, noe som vil innebære fare for liv og helse.

At Oslos vannforsyning er sårbar, er godt kjent. Det er derfor kommunen er i gang med å bygge en ny og mye omtalt vannforsyning fra Holsfjorden. Denne skal stå klar i 2028. Ifølge Hult må Oslo leve med usikkerheten i vannforsyningen frem til vannforsyningen er på plass.