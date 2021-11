Det var Oslo Aps velgere som skjøv kvinner ut av bystyret

Det ble 35 prosent færre kvinner i toppen av Oslo Aps valgliste etter at velgerne hadde sagt sitt. Her er deler av Aps bystyregruppe under forrige bystyremøte – Det første i bystyresalen på 18 måneder. I forkant sitter byrådene Victoria Marie Evensen (Ap) og Hanna Marcussen (MDG).