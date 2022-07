Freya er ikke kun fryd og gammen. Det ble dramatisk da en intetanende gutt (17) falt i vannet onsdag.

Noen nærmer seg hvalrossen Freya fordi de er nysgjerrige. Andre vet ikke om den gigantiske hvalrossen i Indre Oslofjord. Beskjeden er klar: Folk må holde seg unna Freya. Men ingen tiltak er på plass.

Hvalrossen Freya er ikke sjenert og kom nært Aftenpostens journalist mandag. Så tett er det ikke anbefalt å være. Det har vært flere nestenulykker.

20. juli 2022 22:57 Sist oppdatert nå nettopp

Det kunne gått galt da en 17 år gammel gutt falt i vannet like ved hvalrossen Freya onsdag (se video nedenfor). Til tross for Freyas kjendisstatus har ikke alle fått med seg at hvalrossen de siste dagene har tatt opp residens i Frognerkilen.

17-åringen var en av dem. Han var ute på padlebrett-tur da han tilfeldigvis støtte på Freya.

– Jeg så Freya nærme seg gutten som padlet, og løp mot ham for å advare. Men Freya var raskere enn meg. Gutten så Freya, ble forfjamset og datt i vannet, forteller båteier i Frognerkilen Lene Ørnhoft.

Hun forteller at gutten var på ferie og ikke visste om Freya. 17-åringen er ikke den eneste som har kommet nær den gigantiske hvalrossen, som kan være svært farlig.

Men hverken politi, brannvesen eller andre forvaltningsmyndigheter Aftenposten har snakket med, har en plan for bedre sikringstiltak knyttet til den gigantiske celebriteten.

Saken fortsetter etter videoen.

Bykset mot kajakk

Frognerkilen er et populært friluftsområde med både marina og padleklubb. En annen som også uforvarende har støtt på Freya, er konkurransepadleren Eivind Andreas Vold.

Vold var ute og padlet da han så at mange hadde stimlet sammen på land. Han ble nysgjerrig og padlet nærmere.

Da dukket Freya opp.

– Jeg opplevde det mest som morsomt der og da, men man blir jo litt skvetten. Den fulgte etter meg, sier Vold. Han legger til at det er viktig at folk ikke kommer for tett på.

– I etterkant har jeg lest litt, og skjønt at man bør holde avstand. Jeg tror den kan være farligere enn jeg opplevde der og da. Jeg tror den prøvde å bykse opp på kajakken, og da hadde den knust den, sier padleren.

Han har konkurrert i USA den siste uken. Derfor hadde han ikke fått med seg at hvalrossen var i Frognerkilen.

Hvalrossen Freya fulgte etter padleren Eivind Andreas Vold.

Båteier Lene Ørnhoft sier hun flere ganger har måttet si ifra om at folk må holde seg borte fra Freya.

– Jeg har advart flere som har kommet padlende i gummibåter og på padlebrett, som ikke visste at Freya var i vannet her, forteller hun.

Andre igjen prøver komme tett på hvalrossen. Ørnhoft har sett mange båter i vannet, som har oppsøkt hvalrossen. Det skal man absolutt ikke gjøre, ifølge myndighetene.

Mulig å sperre område

Kathrine Ryeng er veterinær og forsker på dyrevelferd hos sjøpattedyr ved Havforskningsinstituttet. Hun har dermed god greie på dyrenes adferd.

Hun sier at hvalrossen nok helst vil være for seg selv og drive med sitt.

– Hun er jo her for å spise. Det er det hun er opptatt av, og hun har ikke noen interesse av å oppsøke mennesker, sier hun.

Ryeng forteller at hvalrossen spiser et par ganger om dagen og sover resten av tiden.

– Det kan godt hende Fiskeridirektoratet bestemmer seg for at de vil stenge visse havner. Folk bør også flytte unna lave båter, for å berge verdier, sier Ryeng.

Noen har tatt til orde for å avlive Freya, men det synes ikke Ryeng bør være et alternativ.

– Vi må bare akseptere at noen ganger kommer ville dyr på besøk, konstaterer hun.

Sjøpattedyr-forskeren tror for øvrig ikke Freya blir i Frognerkilen veldig lenge.

Møte i morgen

Forvaltningsansvaret for Freya er det Fiskeridirektoratet som har. Torsdag morgen skal de ha et møte om hvordan situasjonen skal håndteres. Det forteller kommunikasjonsdirektør Anette Aase.

Hun understreker hvor viktig det er at folk holder seg unna Freya.

– Dette er et fritt, vilt dyr som kan være farlig, sier hun.

Mattilsynet er «statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler», ifølge nettsidene. Men foreløpig er ikke de koblet på Freya-saken.

– Mattilsynet er ikke involvert nå, sier pressevakt Lars Skjegstad til Aftenposten onsdag kveld.

Henviser til Bymiljøetaten

Brannvesenet i Oslo har foreløpig heller ingen planer om å foreta seg noe. Det forteller vaktkommandør Ola Klakegg.

– Vi lar henne være i fred, og det mener vi også andre bør gjøre, sier Klakegg.

Aftenposten har også tatt kontakt med politiet i Oslo og spurt om de for eksempel har vurdert å sperre av et område. Det har de ikke vurdert.

– I utgangspunktet er det Bymiljøetaten som har ansvar for dette, og de får eventuelt ta kontakt med oss hvis de trenger hjelp, sier operasjonsleder Sven Christian Lie.

Gerd Robsahm Kjørven, direktør i Bymiljøetaten, skriver i en SMS til Aftenposten at de ikke har anledning til å kommentere saken onsdag kveld.