Byrådslederen reagerte da han hørte hva sønnen måtte betale for barnehageplass. Han mener regjeringen har brutt barnehageforliket.

Tre generasjoner Johansen: Byrådsleder Raymond, sønnen Sebastian Maira Johansen og barnebarnet Melvin. Bestefar mener regjeringen har snikinnført høyere barnehagepriser.

Gjennom åtte år med borgerlig regjering har barnehageprisene økt med 9900 kroner. Nå lover Oslos Ap-topp Raymond Johansen å kutte prisen og innføre en reell makspris på barnehageplass.

10. sep. 2021 13:15 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er herlig å være bestefar, fastslår byrådsleder Raymond Johansen og gir barnebarnet Melvin på ett år og åtte måneder en real bamseklem.

Melvin skal straks bytte til en ny barnehage på Lindeberg i Groruddalen, der også bestefar bodde i en årrekke. Men da Johansen fikk høre at sønnen og kona måtte ut med 3230 kroner i måneden for barnehageplassen, ble han svært overrasket.

– Da tenkte jeg at noen ganger er det sånn at man lister seg så stilt på tå når man skal ut og røve, sier han med et tydelig spark til dagens regjering.

40 prosent dyrere med barnehageplass på åtte år

Foreldre må i snitt i dag betale 9900 kroner mer i året for en barnehageplass sammenlignet med 2013, da de borgerlige partiene overtok regjeringsmakten. Det er en økning på 40 prosent. Justert for prisøkningen er økningen på 4587 kroner i året.

3230 kroner pr. måned er maksbeløpet barnehagene kan ta i foreldrebetaling i 2021.

– Det er ganske mye penger. Det har vi merket veldig, sier Raymonds sønn, Sebastian Maira Johansen (29).

Han er som sin far politisk aktiv, og han er leder av Alna Ap.

– Har du to unger i barnehage, så er det jo nesten 20.000 mer i året. Det har jo en stor betydning for barnefamilier, legger Johansen senior til.

– Bryter barnehageforliket

Raymond Johansen mener prisutviklingen under Erna Solbergs regjering bryter med barnehageforliket fra 2003.

Det var SV, Frp, Ap og Sp som den gangen fant sammen og innførte lovfestet rett til barnehageplass og en maksgrense for foreldrebetaling. Den ble satt til 2750 kroner i 2004, for så å bli redusert til 2250 kroner. Beløpet skulle prisjusteres, og var en såkalt flytende makspris.

I årene 2007–2013 valgte Stoltenberg-regjeringen å fryse beløpet, som da var økt til 2330 kroner. Fra og med 2014 har den borgerlig regjeringen valgt å øke prisene hvert år. I flere år har prisene økt mer enn lønns- og prisveksten. Dette gjelder årene 2014,2015, 2018 og 2021.

Hadde den borgerlig regjeringen kun valgt å prisjustere beløpet, ville en barnehageplass i dag ha kostet 2813 kroner pr. måned i dag.

Nå lover Raymond Johansen at Ap skal innføre en reel makspris dersom partiet får makten igjen. Barnehageprisen skal også kuttes.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ble overrasket da han hørte hvor mye barnehageplassen til barnebarnet Melvin kostet.

255 kroner mindre i måneden

Ap har lovet å kutte barnehageprisen med 2800 kroner i året i løpet av de første 100 dagene i regjering, hvis partiet vinner valget. Det vil medføre at maksprisen reduseres med 255 kroner i måneden til 2975 kroner.

Johansen sier at han ikke utelukker at barnehageprisen vil komme til å bli redusert enda mer, men understreker: Det viktigste er at den prisen som blir satt, ikke øker. Enten ved å ikke prisjustere den i fremtiden eller ved å kutte videre i prisen.

– En makspris skal være en makspris. Erfaringene nå er at man har stille og forsiktig økt prisene uten at det har vært noe politisk fokus på det, sier han.

– Blir ikke det svært dyrt for det offentlige på et tidspunkt hvis man aldri skal kunne prisregulere?

– Da får en i hvert fall diskutere hva som er en makspris. En makspris er jo ikke en makspris hvis det er en økning på 9900 i året, sier Johansen.

Melby: – Ap evner ikke å prioritere

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier i en kommentar at maksprisen har økt noe under den borgerlige regjeringen fordi den har prioritert de med dårligst råd.

Hun peker på at Venstre i regjering har innført gratis kjernetid i barnehagene for barn fra familier med lav inntekt. Det har ført til at rundt 44.000 barn har rett til gratis kjernetid i barnehage, og cirka 56.000 barn får billigere barnehage.

– Resten av oss betaler mer i måneden enn for åtte år siden, men dette er familier med sterkere økonomi, sier Melby.

– Denne gangen går vi til valg på fulltidsplass i barnehage og SFO for alle barn fra familier med dårlig råd. Ap evner ikke å prioritere, men vil heller spre midlene tynt utover, sier Melby.