Slik skal Oslo-elevene ta igjen det tapte etter pandemien

Oslos elever har vært hardt rammet av nedstengning, karantener og hjemmeskole. Her er skolebyråd Inga Marte Thorkildsens plan for å løfte elevene etter ett og et halvt år med koronaskole.

Oslo-elevene Sigurd Amundsen Lægreid (fra venstre), Dennis Dyshlorskyi og Malena Koshti ga skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) råd om hva de trenger av skolen etter ett og et halvt år med pandemiskole. De tre går på sommerskole i koding og matematikk denne uken.

13. aug. 2021 09:03 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Power Point!

Malena Koshti (15) er klar i sin beskjed: Er det én ting hun har fått nok av i løpet av seige måneder med pandemiskole, så er det skoletimer over Teams med Power Point-presentasjoner.