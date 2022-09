Hun er innstilt øverst på SVs liste, men vil ikke ta over ordfører-posten etter Marianne Borgen

Nominasjonskomiteen vil ha Sunniva Holmås Eidsvoll (38) på toppen av SVs liste ved kommunevalget neste år. Partiet vil ha Omar Samay Gamal som ordfører.

Sunniva Holmås Eidsvoll.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

15 minutter siden

Oslos ordfører, Marianne Borgen (SV), har varslet at hun ikke tar gjenvalgt til bystyret. Nå har hun ledet nominasjonskomiteen og arbeidet med å finne sin arvtager til førsteplassen på SVs liste ved kommunevalget neste år.

Det er Sunniva Holmås Eidsvoll, i dag byråd for oppvekst og kunnskap, som er innstilt på førsteplassen på førsteutkastet fra nominasjonskomiteen, som ble lagt frem i dag.

– Jeg er veldig stolt og glad over å få muligheten til å toppe listen. Det blir veldig spennende. Det er viktig å sikre flertall for det som er det mest radikale prosjektet på lenge. For å lykkes med det, trenger vi et sterkt SV, sier Sunniva Holmås Eidsvoll til Aftenposten.

Eidsvoll har vært sentral i Oslo-politikken fra hun ble valgt inn i bystyret i 2015. Først som gruppeleder for SV i bystyret og fra 2017 som leder for partiets fylkesorganisasjon i Oslo. Hun tok over som skolebyråd etter Inga Marte Thorkildsen i oktober i fjor.

Holmås Eidsvoll er udannet samfunnsøkonom, og har tidligere vært generalsekretær i Natur og ungdom.

Vil ikke bli ordfører

Ved valget i 2019 var det Marianne Borgen som toppet SVs liste. Selv om det nå skulle bli Sunniva Holmås Eidsvoll, betyr ikke det at hun blir SVs ordførerkandidat.

– Nei, det gjør det ikke. Jeg er førstekandidat og toppkandidat. Det er veldig viktig for meg at SV skal fortsette å styre byen på en radikal rød og grønn plattform. Da er det i byråd jeg vil sitte, sier hun til Aftenposten.

– Hvorfor det?

– Jeg vil bidra til å skape håp gjennom handling i politikken. Jeg er ikke først og fremst en populistisk kandidat. Jeg vil bidra med å ta ansvar med konkrete politiske endringer. Det tror jeg vi trenger, ikke minst nå som vi er inne i en periode med stor uro i verden.

Omar Samay Gamal (30) er partiets ordførerkandidat.

Gamal vil bli ordfører

En som derimot godt kan tenke seg ordførerposten, om den tilfaller SV igjen, er Omar Samy Gamal. Han er i dag byråd for kultur idrett og frivillighet.

– Ja. Jeg stiller meg til disposisjon som ordførerkandidat, har han tidligere sagt til Dagsavisen.

Nå har nominasjonskomiteen innstilt ham som nummer to på listen og som partiets ordførerkandidat.

Etter Gamal følger Sarah Safavifard, Ola Wolff Elvevold og Attia Mirza Mehmood. Alle tre er innvalgt i bystyret i dag, enten som fast møtende eller som vararepresentanter.

Det første helt nye navnet på listen er Hans Ole Rian som er innstilt på plass nummer seks. Han er i dag forbundsleder i Creo (musikernes og kunstnernes fagforening).

Medlemmene har siste ordet

Innstillingen fra nominasjonskomiteen skal nå ut på høring i SVs lokallag i Oslo. Ut fra tilbakemeldingene herfra, lager komiteen en endelig innstilling. Deretter er det Oslo-partiets medlemmer som til slutt velger hvem de vil at skal representere dem på et valgmøte 6. desember.

Om nesten nøyaktig ett år, 11. september 2023, skal velgerne omsider si sitt. Sunniva Holmås Eidsvoll er innstilt på å bruke året godt:

– Det viktigste for oss blir å levere på det vi har lovet i byrådsplattformen, våre hovedløfter som går på å kutte utslipp og få ned forskjeller. Neste uke legger vi frem et budsjett, som blir et viktig steg på veien, sier hun.