Sliter fortsatt med hjerneskade etter «bunkerfesten» – nå starter rettssaken

Hukommelsen er nedsatt og han sliter med studie og jobb. – Ikke noe er som det var før festen, sier moren til en av festdeltagerne.

Over 100 mennesker skal ha vært inne i denne nedstengte bunkeren. Eneste rømingsvei var en liten luke ca 1 meter over bakken.

Øyvind Nordli Journalist

13 minutter siden

20-åringen er å anse som fornærmet i saken og har i dag konsentrasjonsvansker og hukommelsestap. Han har lett for å glemme avtaler og trenger mye søvn.

– Det er fortsatt problematisk, sier moren til en av dem som var på «bunkerfesten» ved St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag 30. august 2020.

I en nedstengt bunker skal minst 100 mennesker ha deltatt i bunkerfesten. Invitasjonen til «Rave Cave» ble postet på Facebook til over 200 personer. Brannvesenet ble ikke varslet om arrangementet på forhånd fordi de som sto bak ønsket å unngå at offentligheten fikk vite om festen, ifølge tiltalebeslutningen. Det fantes heller ikke noen form for brannvarsling eller slukkingsutstyr i den avstengte bunkeren som eies av Diakonissehuset Lovisenberg.

Dieselaggregat ble plassert i bunkeren uten utlufting. Eksosen utviklet kullos og fjernet luften i bunkeren. Totalt 54 festdeltagere oppsøkte legevakten etter festen. Syv personer skal ha mistet bevisstheten som følge av alvorlig kullosforgiftning. Mens to personer fikk påvist hjerneskader. Av tiltalen fremgår det at det kan bli fremmet krav om erstatning og oppreisning.

En simulering Aftenposten har fått tilgang til viser hvordan kullosen spredte seg i bunkeren.

Mange ble satt i en livsfarlig situasjon

To menn i slutten av 20-årene er tiltalt for uaktsomt å ha forårsaket forgiftning som medførte fare for liv eller helse. De skal ifølge tiltalen ha startet opp dieselaggregat i bunkeren der festdeltagerne oppholdt seg uten å sørge for utlufting av eksosen.

– Det som gjør denne saken svært alvorlig er at to personer ble påført karbonmonoksidforgiftning, og mange andre ble satt i en potensielt svært farlig situasjon, sier statsadvokat Daniel Sollie til Aftenposten.

– I tillegg til å få frem hva som faktisk skjedde, vil vi belyse de tiltaltes roller i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, sier Sollie.

Oslo politidistrikt har etterforsket saken helt siden august 2020. Fem personer var først siktet for å ha stått bak og organisert festen. Saken mot tre av dem er henlagt, mens to nå er tiltalt.

Det alvorligste forholdet i tiltalen har en strafferamme på seks års fengsel.

Tirsdag starter rettssaken i Oslo tingrett.

Han er satt tilbake

Den fornærmede 20-åringen husker ingenting fra festen eller hva han gjorde i uken før.

Da han husket hva han hadde spiste til lunsj dagen før, var det en stor seier.

I dag prøver 20-åringen å jobbe litt og studere litt.

– Men han er blitt satt tilbake. Han har ikke hatt den progresjonen med jobb og studier som er ønskelig, sier moren.

Begge gruer seg til rettssaken som starter tirsdag og skal vare i ti rettsdager.

– Å få alt opp igjen etter så langt tid blir vanskelig, men det skal også bli godt å bli ferdig med det, sier moren.

Hele tiden blir de minnet på hva som skjedde den fatale augustnatten.

– Han er jo fortsatt redusert. Hva skal jeg si? Det ligger der hele tiden, sier hun.

– Han reddet ut flere av bunkeren

De tiltalte erkjenner ikke straffskyld for å ha forårsaket forgiftning, opplyser advokatene.

– Min klient var ikke kjent med at aggregatet kunne føre til kullosforgiftning slik som det var satt opp i bunkeren med utlufting og forsegling, sier advokat Frode Sulland.

– Han erkjenner ikke straffskyld for forgiftningen. Han reddet flere ut av bunkeren da han ble klar over situasjonen, og han er lei seg for at andre som deltok på festen er blitt skadet, sier Sulland.

Ida Andenæs forsvarer den andre 20-åringen.

– Han erkjenner ikke straffskyld for å ha forårsaket forgiftning, sier Andenæs.