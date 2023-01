Forvandler Økern-blokken til kunstverk

Han har forvandlet den østtyske parlamentsbygningen til et kunstverk. Neste uke tenner Lars Ø Ramberg lysene i den tomme Økern-blokken.

Det ser nitrist ut i dag. Men forhåpentligvis skal Økernblokken etter hvert skape både debatt, ettertanke og håp.

11.01.2023 14:34 Oppdatert 11.01.2023 15:10

– Dette blir en del av L’en. Bare vi får skrudd på lyset.

Lars Ø Ramberg står med en drill i hånden i et forlengst forlatt kontor i høyblokken på Økernsenteret. Den ikoniske bygningen har stått tom i nesten 20 år. Nå er Ramberg, internasjonalt kjent kunster med base i Berlin, i ferd med å forvandle den til Norges største kunstverk.

Lars Ø Ramberg og Ditteke Waidelich er i full gang med å omgjøre Økern-blokken på 18 etasjer til en lysinstallasjon. Testlysene kan allerede sees på utsiden. Foto: Olav Olsen Foto: Olav Olsen

Et kjapt tilbakeblikk: I 2007 var planen å rive blokken på 18 etasjer og erstatte den med Europas største kjøpesenter. Etter diverse runder og nye planer gjorde eierne helomvending for to år siden: Blokken skulle bevares – og bli sentrum i en helt ny bydel med høyhus, inntil 1500 nye boliger og arbeidsplasser.

– At utbyggerne var modige nok til å tvile på egne planer for å utvikle noe bedre, vekket umiddelbart min tillit. Jeg fikk lyst til å engasjere meg, sier Ramberg.

Vant kunstkonkurranse

I 2021 vant han som en av tre kunstnere Oslo kommunes konkurransen om å lage kunstprosjekter med utgangspunkt i byutviklingen på Økern. Han er vokst opp på Bjerke og føler at oppdraget nesten er som å komme «tilbake til bygda og bidra».

– Den tomme, nesten dystopiske bygningen minnet meg om Berlin på 90-tallet, sier han.

Der forvandlet kunstnere en nedlagt kraftstasjon til teknoklubb, en bunker ble kunstmuseum og busshaller ballettsaler.

– Kulturen skapte uro, tillit og optimisme på samme tid og ble Berlins verdiskaping i ordets rette forstand.

Han tilføyer:

– Også Økern er forfallent og røft. Men som Berlin har Økern et enormt potensial. De visjonære kulturnæringene bør inn.

Fakta Lars Ø Ramberg Norsk kunstner som bor og arbeider i Oslo og Berlin. Kjent for store kunstprosjekter i det offentlige rom. Har arbeidet i en rekke land. I Oslo er han blant annet kjent for neoninstallasjonen «Brainstorm» på Deichmanske bibliotek og «Liberte», tre toaletter i de franske fargene. I Berlin fikk han stor oppmerksomhet da han forvandlet den østtyske parlamentsbygningen til Palast des Zweiffels, Tvilens palass. Han har representert Norge på kunstbiennalene i både Venezia og Sao Paolo. Vis mer

I hallen på det gamle kjøpesenteret rigger Nationaltheatret seg for premiere på «Døden på Oslo S» i mars.

Ikke pynt på kaken

Han fikk flytte inn i den gamle Narvesen-kiosken over T-banen og forvandlet den til en arena for å diskutere kultur og byutvikling. Flere hundre mennesker med helt ulike ståsteder har vært innom det «hemmelige» møtestedet. Etter sigende nå med rykte som «Oslos kuleste sted for fredagspils».

– Jeg har vært en influenser inne i blokken, ikke på Instagram, humrer han.

– Dialog er min metode.

Så påpeker han noe han mener er ekstremt viktig:

– Kunstnere skal ikke levere «pynten på kaken» når alt er ferdig. Vi vil være med og bake.

Og det han vil «bake», er alt annet enn Groruddalens svar på Majorstuen.

– Økern er et arbeiderklassestrøk der det har vært produsert ting, sier han og minner om navn som «Kabelgata» og «Stålfjæra».

– Økern må jo bli det de andre stedene ikke er. Et sted der vi produserer kultur, ikke bare konsumerer – som i Bjørvika. Kulturnæring, ikke kultur og næring.

Narvesen-kiosken på Økern T-banestasjon er det siste året blitt et møtested for å diskutere byutvikling. Lars Ø Ramberg er opptatt av at folk snakker sammen på tvers.

Tvilens palass i Berlin

I Berlin ble han berømt for å ha forvandlet den østtyske parlamentsbygningen som hadde stått tom siden 1990. Med Zweifel (tvil) i åtte meter høye neonbokstaver på taket ble den til Palast des Zweiffels, «tvilens palass».

Han overbeviste hele den tyske Forbundsdagen. Og prosjektet gikk verden rundt og fikk stort gjennomslag i debatten om hvor det gjenforente Tyskland var på vei.

– Den tilliten betydde enormt mye for mitt kunstnerskap internasjonalt. Prosjektet blir stadig referert til, sier han.

Tillit over ni etasjer

Slik vil Økern-blokka se ut når lysene tennes i neste uke. Ramberg mener tillit er et ekstremt interessant begrep i verden i dag.

Og da er vi fremme ved den kunstneriske forvandlingen som er i gang inne i Økernblokken: 296 kvadratiske lyspunkter skal monteres i vinduene på begge sider av bygningen. Over 600 vinduer må blendes for at fasaden ikke skal lekke lys.

Når lysene slås på i neste uke, vil ordet tillit lyse i ni etasjer høye bokstaver.

Han mener begrepet tillit er spesielt interessant i verden nå. I Norge er tilliten høy. Men pandemi, konspirasjonsteorier, mistro til politikere og svekket fremtidstro har gjort noe med manges tillit.

– Jeg er privilegert og har fått tillit til å delta i samtalen og stille kritiske spørsmål. Nå vil jeg løfte begrepet til noe større og sende tilliten videre.

– Hvem tenker du på da?

– Jeg vil utfordre alle som skaper samfunnet, lokalt, nasjonalt eller globalt. Tillit er selve limet mellom oss mennesker. Uten tillit blir det kaos.

Fakta Kunstprosjektet Økern I 2019 deltok 46 norske og internasjonale kunstnere i en konkurranse om å skape prosjekter i dialog med byutvikling på Økern. Ramberg er en av tre kunstnere/kunstnergrupper som fikk oppdrag. De andre er Kunstnerboligforeningen og Mia Habib Production/Counterfactual. Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten er oppdragsgiver, i samarbeid med Koro – kunst i offentlig rom Norge. Ramme for alle de tre prosjektene er 4 millioner kroner, hvorav rammen for Rambergs prosjekt er 1 million. Vis mer

Studenter i arkitektonisk lysdesign fra Universitetet i Sørøst-Norge jobber med å klargjøre de 296 lysplatene som skal utgjøre ordet «tillit» på fasadene.

En liten provokasjon?

Men så er spørsmålet: Vil «lyset på veggen» gjøre noen som helst forskjell for dem som suser forbi på Ring 3?

– Jeg er ikke misjonær, fastslår han.

– Jeg forteller ikke hva noen skal tenke eller mene. Men kanskje skaper ordet et «hæ»? Nysgjerrighet. En liten provokasjon til å tenke litt over begrepet. La spørsmålet stå åpent.

Fra neste uke kan alle sjekke ut effekten.