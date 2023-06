Tenåring siktet for allmennfarlig forgiftning – fremstilles for fengsling fredag

Tenåringen som er siktet for å ha laget et giftig stoff, er under 18 år. Fredag var han til behandling på sykehus. Politiet vet ikke hvorfor han laget stoffet.

Torsdag kveld foregikk det saneringsarbeid på stedet. Etter hvert kunne beboerne i blokken på Bøler gå inn igjen. Vis mer

Siste: Den siktede tenåringen vil bli fremstilt for fengsling klokken 15 i dag. Politiet varsler i en pressemelding at de har utvidet siktelsen til å gjelde allmennfarlig forgiftning.

– Forprøvene som er utført, viser at det kan være et svært giftig og skadelig stoff. Det gjøres videre undersøkelser av stoffet. Foreløpig går vi ikke ut med opplysninger om selve stoffet av etterforskningsmessige hensyn, skriver politiet i en pressemelding fredag.

Tenåringen som er siktet i saken, ble avhørt av politiet i natt. Politiet skriver videre at etterforskningen så langt tyder på at han har produsert det farlige giftstoffet på egen hånd. Det er ingenting som tyder på at noen andre er involverte.

– Dette kan vi si på bakgrunn av den informasjonen og etterforskningen som er gjort hittil, sier Ingebjørg Hansen.

Hun er politioverbetjent i Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo-politiet.

Gutten er under 18 år gammel, men over kriminell lavalder på 15 år. Han er foreløpig siktet for befatning med et giftig stoff som kan medføre fare for allmennheten.

Veldig farlig stoff

Saken kom til politiets kunnskap i 16-tiden torsdag. Politiet mottok melding om en tenåringsgutt på Bøler som hadde følt seg uvel i noen timer etter at han fikk et flytende stoff på armen.

– Dette er et stoff som vi betegner som ekstremt giftig og veldig farlig. Når vi får slike telefonhenvendelser, finnes det prosedyrer for hvordan vi skal hente ut en pasient, rense ham og fraktes til sykehus på en sikker måte. Bare fantasien setter grenser på hva det kan brukes til. Her er det noen som har gjort noe som ikke har vært lurt og havnet i en knipe.

Det sa politiets innsatsleder Tore Barstad torsdag kveld.

Store politistyrker rykket ut til Bøler i går ettermiddag etter melding om et giftstoff i en leilighet.

Da politiet fikk melding om hendelsen, var det tre personer i leiligheten, og én av dem opplyste å ha fått dette stoffet på seg. De tre personene er blitt undersøkt av helse, og tilstanden til alle tre skal være god.

Naboene som ble evakuert, kunne sent torsdag kveld flytte tilbake. Politiet jobbet fremdeles i leiligheten der tenåringen befant seg. Den er ennå ikke frigitt.

Vurderer fengsling

Tenåringen ble avhørt i natt, men politiet ønsker å avhøre ham ytterligere.

– Har dere tatt stilling til spørsmål om varetektsfengsling?

– Vi har ikke tatt stilling til mulig varetektsfengsling ennå. Det er noe vi vurderer, svarer politioverbetjent Hansen.

Hun legger til at den siktede er fra før ukjent for politiet.

– Vet dere hva som var formålet med stoffet?

– Etterforskningen skal gi svar på det. Det bildet vi har dannet oss nå, tyder ikke på at det var rettet mot et mål, svarer Hansen.

Av hensyn til videre etterforskning ønsker hun ikke å gå ut med hva slags stoff det er snakk om. Hansen legger til at det er trygt for beboerne i blokken å oppholde seg i sine boliger.

– Blokken er blitt sanert og det er trygt å oppholde seg der.

Marit Lomundal Sæther er tenåringens forsvarer. Hun har ikke svart på Aftenpostens henvendelser.