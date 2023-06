Stortinget T-banestasjon holdes stengt på ubestemt tid

Både T-banen og trikken er rammet av brannen på en takterrasse i Oslo sentrum søndag.

Inngangen til stasjonen er stengt med sperrebånd og gitter.

14.06.2023 15:12 Oppdatert 14.06.2023 15:40

De siste dagene har T-banen passert Stortinget uten at det har vært mulig å gå av eller på stasjonen. Sporveien vet ikke når stasjonen kan åpnes for normal trafikk igjen.

– Vi gjør det vi kan for å kunne gjenoppta ordinær trafikk så raskt som mulig, men det vil ta noe tid å rydde opp og utbedre infrastrukturen, sier kommunikasjonssjef Ina Helen Østby.

Hvorfor er Stortinget stengt?

Fortsatt er inngangene stengt som følge av riving og arbeid utenfor stasjonen i etterkant av brannen i Grensen søndag. Brannvesenet opplyser til Aftenposten at arbeidet med å rive mest sannsynlig vil pågå til og med fredag.

Inne på selve stasjonen er det også skader. Blant annet på grunn av vann som rant ned på stasjonen under slukkearbeidet. Det gjør at heiser og rulletrapper er uten strøm.

Det er også påvist røykgasser og byggestøv inne på stasjonen. Når lokalene er frigitt vil Sporveien måtte vaske ned stasjonen og reparere skadene, opplyser Østby.

Også trikken berørt

Trikkesporet mellom Stortorvet og Holbergs plass er også stengt. For å få inn nødvendige maskiner, ble kjørestrømmen for trikken kuttet i hele området. Kjøreledningen trikken får strømmen fra, ble også midlertidig tatt ned.

Derfor er holdeplassene Tullinløkka og Tinghuset stengt.

Østby kan heller ikke gi noen garantier for når trikken i området vil gå som normalt igjen.

– Området er ventet å være stengt inntil opprydningsarbeidene er ferdig.

Det vil deretter ta noe tid å montere opp kjøreledningen til trikken etter at den har vært demontert, opplyser hun.

Under opprydningen brukes det tungt maskineri. Det kan føre til skader på trikkeskinnene, sier Østby. En slik skade på skinnene eller fundamentet under, vil i så fall gjøre at det hele tar enda lengre tid.