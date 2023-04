Drømmepåske i Marka

Vil du ha påske med ski og sol? Og kanskje en oppredd seng og gourmetmat? Du får det i Marka.

Kikutstua lå badet i sol i går, fredag. Det vil den fortsette å gjøre de neste dagene også.

– Folk skjønner nok ikke helt hvor fint det er nå.

Einar Hougen står på trappen utenfor Kikutstua og skuer utover «hvite vidder» i form av Bjørnsjøen og utsikten mot Oslo. Sammen med samboeren Susanne Ågren har han drevet Kikutstua siden 10. januar i år.

Det tok sin tid å finne nytt vertskap til den legendariske markastuen. Men paret, som nå kan se tilbake på en sesong «over all forventning» er klare for sin første påske.

Og. For å slå det fast med en gang: Det ligger an til klisjeen «drømmepåske» i Oslos nærskoger i år: Selv om vi skriver april er det mer enn nok snø. Milevis med nypreparerte løyper. Og en værmelding som de nærmeste dagene består av en stor rund sol.

– Sjeldent bra forhold, konstaterer Skiforeningen på sine hjemmesider.

Meteorologisk institutt varsler også «store sjanser for sol i hele landet i påsken».

Einar Hougen og Susanne Ågren har drevet Kikut-stua siden 10 januar. Nå er de klare for sin første Marka-påske.

Fra hytte til hytte?

På trappen utenfor Kikutstua fredag, satt flere skiløpere i solen med brede smil. De styrket seg på vafler og nybakte boller.

– Jeg trodde faktisk ikke det skulle være så fint, sier Jan Eriksen.

Han tok toget fra Oslo S til Stryken og frydet seg over finfine løyper og «blåswix»- føre.

– Det er jo ingen grunn til å dra til fjellet nå, konstatere han.

Og for dem som kan tenke seg kortreist ferie med overnatting, er også det mulig. For første gang. Både Løvlia på Krokskogen og Kikutstua åpner denne påsken for overnatting. I tillegg har DNT flere ubetjente hytter. Dermed er det også mulig å gå fra «hytte til hytte», som på fjellet.

– I palmehelgen er det fullt hus. Men vi har noe ledig fra onsdag og i neste helg, sier Hougen.

Løypene i de fleste delene av Marke er nypreparerte. Og så langt er det tørrvoks som gjelder.

Utsikten fra Kikut kan (i hvert fall for mange) måle seg med det beste av «hvite vidder».

Gourmetmat i skogen

Og for dem som setter kursen mot Kikutstua, venter mat på høyde med hvilket som helst hotell.

– Vi har satset på å løfte maten i Marka noen hakk, sier Hougen. Han er selv utdannet kokk med fartstid fra flere gode restauranter og vil gjøre maten til en del av Kikuts varemerke.

Aftenpostens matanmelder var godt fornøyd da hun var der tidligere i vinter.

På kjøkkenet på Kikut har det vært bakt enorme mengder boller opp gjennom årene. Nå satser vertskapet også på gourmetmat.

Husk høy solfaktor!

Så hvordan kommer du deg ut i Marka?

Å reise kollektivt er ofte best. T-banen til Sognsvann, Frognerseteren gir gode utgangspunkt. For en litt lengre tur er toget til Stryken – med solen i ansiktet hjem et godt valg.

I tillegg kjører Skibussen egne skibusser til Ringkollen og Mylla. lørdag og søndag. De krever påmelding på forhånd – se Skiforeningen.no

Uansett: Påskestemningen venter. Men husk høy solfaktor.