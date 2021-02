Kikutstua stengt etter kontroll. Næringsetaten fant flere brudd på smittevernreglene.

Den populære Markastua ble stengt av Oslo kommunes næringsetat tirsdag. Grunnen er «avvik i oppfølgingen av smittevernreglene».

Populære Kikutstua må holde stengt i en uke fremover. Dette bildet er tatt i 2014. Foto: Nicoline Haugsvær/Arkivfoto

26 minutter siden

Bestyrerparet Ane Moe og Knut Arne Løite synes det er beklagelig.

– Vi klarer ikke å passe på at alle bruker munnbind til enhver tid, sier bestyrer Knut Arne Løite på Kikutstua i Nordmarka.

Klokken 12 tirsdag fikk bestyreren et skriftlig varsel fra Næringsetaten om at Skiforeningens stue i Nordmarka må holde stengt til og med tirsdag 23. februar. Vedtaket gjelder i minst én uke fra mandag. Aftenposten har sett vedtaket.

Munnbind og avstand

Kikutstua har mange gjester. I løpet av en helg med sol er det gjerne 1000 skigåere innom.

Næringsetaten fant, ifølge vedtaket, flere avvik i oppfølgingen av smittevernreglene.

Etatens observatør så at det «på ingen måte ble overholdt tilstrekkelig avstand mellom gjestene i køen», og at det var mye selvbetjening, ifølge vedtaket.

Ifølge Løite har han og de ansatte brukt mye tid og energi på å legge til rette slik at korona-reglene blir fulgt. Deriblant har de plakater stående ute som minner folk på at de må sprite hender, holde avstand og bruke munnbind.

– Jeg mener vi har varslet om det på plakater som henger over inngangen. Vi har minnet gjestene våre gjennom hele vinteren om at de skal ta på seg munnbind, holde avstand og sprite hender. Vi har også sprit stående fremme. Og vi selger munnbind her, påpeker han.

Han sier at det har vært utfordrende den siste tiden fordi det har vært så kaldt.

– Når det er veldig kaldt så vil folk inn i Stua. Når det er mange mennesker inne er det ekstra vanskelig å passe på. Folk flytter på stoler og bord selv om de ikke skal gjøre det, påpeker Løite, som presiserer at de har hatt møter med Skiforeningen, som eier stua, om utfordringene.

Han mener det er synd at Kikutstua må holde stengt fremover.

Skiforeningen: – Viktig å minne skiløperne på at de må være flinke

– Vi samlet bestyrerne på stuene våre for å koordinere smitteverntiltak på de store stuene våre før jul 2020. Vi så også at det ville være sannsynlig at det kom mye folk hvis det ble bra skiføre, og at det kunne bli en utfordring smittevernmessig, sier markasjef og assisterende generalsekretær Espen Jonhaugen i Skiforeningen.

Han påpeker at de oppfordrer folk til å være i marka nå i koronatiden.

– Samtidig er det viktig å minne skiløperne på at de må være flinke til å overholde smittevernreglene når de skal inn på stuene. Vi er i dialog med bestyrerparet om oppfølging av avvikene som ligger i rapporten, sier Jonhaugen.