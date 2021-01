Sporveien har slettet tweet der de truet med politiet – men vil fremdeles kaste ut folk

Først truet Sporveien med å kalle politiet. Nå skal førerne passe på at togene ikke blir for fulle. Hvis toget blir for fullt, blir alle kastet ut.

Sist helg var det fullt på T-banen mot Frognerseteren. Denne helgen truer Sporveien med å kaste ut passasjerer fra fulle tog. Foto: Vidar Ruud, NTB (arkivfoto)

9. jan. 2021 11:38 Sist oppdatert 12 minutter siden

«Dette er en melding til våre kunder, som skal med linje 1: følg retningslinjer for smittevern. Hold avstand og bruk munnbind. Dersom dette ikke følges kontaktes politiet og t-banen stoppes.»

Dette er ordlyden fra en Twittermelding sendt av Sporveien lørdag formiddag. Bakgrunnen er stappfulle T-baner mot Frognerseteren sist helg.

– Hvis en T-banefører opplever situasjonen som uforsvarlig, så vil vedkommende stoppe på den første stasjonen, tømme T-banen og deretter kjøre videre, sier Jan Rustad, pressevakt i Sporveien.

Etter at Aftenposten ringte Sporveien, slettet de den første tweeten der folk blir truet med politiet. I den nye versjonen er delen om politiet tatt ut.

Nå oppfordrer Sporveien folk til å holde avstand og bruke maske. Men de vil fortsatt kaste ut folk hvis det blir for fullt.

– T-banen har ansvaret for en forsvarlig drift. Vi skal følge retningslinjene fra Oslo kommune, forklarer Rustad.

Les også Vinterens vakreste skidag: «Det komplette kaos»

Advarte før helgen

Allerede før helgen advarte både Oslo kommune og Ruter mot en ny kaotisk helg i Marka. Både lørdag og søndag er det meldt sol og noen få minusgrader, og natt til søndag skal det falle mer snø.

Ruter minner derfor om den generelle koronaoppfordringen om å unngå kollektivtransport og å tenke seg om to ganger før man løser billett:

«Ikke reis kollektivt med mindre du virkelig må, og legg helgeturen til nærområdet.»

– Istedenfor å tømme hele banen, kan dere ikke bare be noen om å gå av?

– Vi kan ikke velge ut de som skal sitt på med oss videre.

– Hva med å sette inn vektere for å unngå for mange folk?

– De blir kalt inn der det er behov. De passer på at det ikke blir trengsel.

Les også Slik unngår du køen og sniker deg inn i Marka

Neppe ekstratog

– Har dere vurdert ekstra avganger eller busser?

– Ikke noe jeg foreløpig vet om. Jeg vet heller ikke om busser og førere er tilgjengelig. Det monner dessuten lite med buss når et tog tar flere hundre passasjerer. svarer Rustad.

– Er det ikke greit med litt trengsel så lenge folk har på seg maske?

– En meters avstand gjelder jo fortsatt.