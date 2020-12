Oslo utvider tilbudet til unge i julen. Jordal skole holder åpent på julaften.

Til tross for strenge koronaregler i julen, får barn og unge flere tilbud i år.

På julaften inviteres elevene på Jordal skole til pinnekjøtt-middag. F.v. rektor Halvor Holm, Momina Iqbal, Elias Merabet, Kevin Mikael Naoum-Lewis, Ida Nathalie Remen, Petter Celius-Kalheim og byråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Signe Dons

Flere bydeler og skoler har satt opp ekstraordinære tiltak i forbindelse med årets juleferie.

– Pandemien påvirker barn og unge til dels veldig hardt. De som var i en vanskelig situasjon fra før, har det enda vanskeligere nå, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Koronakrisen kan føre til økt rusbruk i hjemmet, arbeidsledighet hos foreldre, stress, vold og lite omgang med andre, sier byråden.

Derfor er det viktig for henne å gi et ordentlig tilbud til de unge i byen.

– Nå må vi ta i et tak.

Julaften på Jordal

Jordal skole skal ha åpent fra 21. til 26. desember. Her kan elevene til og med feire julaften. 130 elever har allerede meldt seg på.

Elevene Elias Merabet (15) og Momina Iqbal (15) gleder seg til julefeiring på skolen. På Jordal arrangerte de for første gang julaften i fjor, og det ga mersmak for alle involverte.

Her feires julen for alle de som vil ha et sted å være. Det er elevene selv som har bedt om en åpen skole i ferien.

Det er ikke koronakrisen alene som har sørget for åpen skole. Rektor Halvor Holm tror likevel at det er ekstra viktig å være tilgjengelig for de unge i år.

Inga Marte Thorkildsen (til høyre) er imponert over hva Jordal skole får til. F.v. rektor Halvor Holm, Momina Iqbal, Elias Merabet, Kevin Mikael Naoum-Lewis, Ida Nathalie Remen og Petter Celius-Kalheim. Foto: Signe Dons

– Det var skikkelig gøy i fjor. Vi spilte spill og hadde det koselig, forteller Elias.

Han fikk også et mye bedre forhold til lærerne av å være sammen med dem i en ny setting. Spesielt en lærer ga et ekstra godt inntrykk på julaften.

– Vi fikk en ny relasjon. Nå har jeg lyst til å gi mer i faget, og jeg vil ikke gjøre dagen hennes dårlig, sier han.

Hadde det ikke vært for at skolen har juleåpent, tror Elias at han ville kjedet seg veldig.

Rektor Holm bekrefter at de har store planer for julen på skolen.

– Dette skal være som en utvidet kjellerstue. Vi skal spille spill, hygge oss og nyte god mat, sier han. På julaften er planen å servere pinnekjøtt.

Å samle elever utenom skoletid sørger for bedre samhold og miljø på skolen, mener Holm.

Det er mange som vokser opp i vanskelige kår i skolens nedslagsfelt. Holm tror det er godt for dem som sliter hjemme å kunne være på skolen.

Byråd Thorkildsen synes Jordal skole er et godt eksempel for andre skoler.

– Jeg blir så stolt og rørt over hva Jordal får til. Det er inspirerende å se hvordan de har klart å snu situasjonen.

Har åpen «hjelpetelefon»

Flere skoler holder åpent i år. Jordal skole er unik, som tar imot elever på julaften. Men andre skoler holder åpent for elever flere dager i juleukene.

Granstangen, Lindeberg, Bjørnholt vgs., Etterstad vgs., Grorud, Stasjonsfjellet og Fernanda Nissen har alle meldt om at de holder åpent en eller flere dager. Vestre Aker skole har en «hjelpetelefon» på Snapchat gjennom julen.

Dette er det første året skolene ikke trenger å søke spesielt om å få kompensert for å holde åpent. Thorkildsen tror det bidrar til at flere velger å gjøre dette nå som behovet er ekstra stort.

Flere bydeler har i tillegg satt opp ekstraordinære tiltak i forbindelse med årets juleferie.

Fakta Nye tiltak i år: Grorud: På Fyrhuset blir det låtskriver- og musikkproduksjonskurs med Jenny. Det er 25 plasser og musikkundervisning, bandøving og musikkstudio er tilgjengelig.

Nærmiljøskolekoordinatorene vil også være tilgjengelig for skolene i romjulen. Grünerløkka: Bydelen har en mobil klubb med enkel servering og aktiviteter kalt «Løkky trøkk» på tur i ulike områder. Her er det laget en «Pop-up» for ungdommer, som tilsier kino med begrenset antall, gaming, en-til-en gåturer og telefonkontakt med enkeltungdom. Nordre Aker: Forebyggende enhet arrangerer turneringer, konkurranser, filmkvelder, juleverksted og vinteraktiviteter. Feiring på både julaften og nyttårsaften planlegges. Sagene: Akedag i Torshovdalen 21. desember. Det blir satt ut griller og servert enkel grillmat og varm drikke. Det blir mulig å låne akeutstyr og vintertøy. Kanskje kommer julenissen innom også. Stovner: Stasjonsfjellet skole har hjertetelefon som et tiltak i hele juleferien. Det er tette oppfølgingssamtaler med sårbare elever. Skolen sørger også for aktivitetstilbud på sosial medier med blant annet jule-quiz.

Vestli juniorklubb og Blokk 58 holder åpent med konkurranser, aktiviteter og matservering. St. Hanshaugen: Både Marienlyst og Hammersborg Fritidsklubb vil holde juleåpent. Det gjelder 21., 22., 28. og 29. desember. Det vil være påmelding hvor to grupper kan komme hver dag. En gruppe vil være på 20 personer. Søndre Nordstrand: Barn og unge som er medlemmer på gården inviteres til å delta i stell av hestene i julen. Det blir en time stell og en time grilling pr. gruppe.

Lerdal fritidsklubb har åpnet en digital klubb for å holde kontakten med ungdommene. En gamingklubb er også etablert i år.

Hjertet av Holmlia har åpent hus for fem gjester om gangen i julen. De arrangerer også uteaktiviteter. Flere tiltak kan komme. Vis mer

Fakta Utvidede tilbud: Flere steder utvider tilbudet sitt med lengre åpningstider. Slik kan alle som vil får komme.

Lavterskeltilbudene og klubbtilbudene i hele Oslo er utvidet.

Mer aktiviteter utendørs og på digitale plattformer.

Tilrettelegging for digitale klubber og gaming på enkelte steder.

Lille julaften, julaften og første juledag vil Uteseksjonen være tilgjengelige for utsatte unge i Oslo sentrum frem til klokken 21. Vis mer

Oslo kommune har sendt en henvendelse til alle bydeler og bedt dem oppdatere sine hjemmesider og Facebook-sider med informasjon om tiltak og tjenester som er tilgjengelige i julen. Dermed skal det var enkelt å finne tilbud man selv kan benytte.