Monolitten blir stengt på nyttårsaften

Oslo kommune stenger Monolittplattået på nyttårsaften for å forhindre skade.

Foto: Bjørge, Stein

15. des. 2020 16:15 Sist oppdatert 6 minutter siden

På nyttårsaften for to år siden oppsto en skade på Gustav Vigelands berømte skulptur Monolitten. Derfor stengte kommunen monolittplatået på nyttårsaften i fjor, og slik vil det også bli i år. Det skriver Bymiljøetaten i en pressemelding tirsdag.

– Heldigvis er leie tilfeller som dette relativt sjeldent, men skader på kunsten i Frognerparken er alvorlig og ikke nødvendigvis mulig å reparere fullt og helt, sier Tørres Rasmussen, parksjef i Bymiljøetaten.

Sammen med Kulturetaten har de gjort en vurdering av hvilke tiltak som må gjøres for å forhindre skadeverk på granittskulpturene.

– Vi vurderte å sperre av hele platået ved å stenge smijernsportene, men vi har landet på at beste løsning er å sette opp et byggegjerde som sperrer siste avsats opp mot selve Monolitten.

Nyttårsaften i hovedstaden

Området kommer til å være stengt fra 31. desember til 1. januar 2021. Vektere vil også være til stede.

Monolittplatået er et av de stedene i Oslo der mange samler seg på nyttårsaften. På grunn av pandemien, og de strenge restriksjonene på hvor mange som kan samles, oppfordrer kommunen generelt ikke til folkeansamlinger i år.

– Vi oppfordrer til å følge smittevernrådene. Vi ønsker alle en god nyttårsfeiring, selv om den kanskje blir litt annerledes i en tid det er nødvendig å unngå store folkemengder, heter det i pressemeldingen.

Bymiljøetaten har per i dag ikke planlagt tiltak for å forhindre folkemengder på samlingspunkter, annet enn at det store fyrverkeriet er avlyst, opplyser Bymiljøetaten i en e-post til Aftenposten.

«Vi oppfordrer folk til å følge helsemyndighetenes anbefalinger,» skriver de.

Tidligere skader på Monolitten

Også andre verk i Vigelandsparken har tidligere fått skader. På nyttårsaften for to år siden mistet en av skulpturene som står rundt Monolitten en nese.

– Vi antar at det kan ha vært en champagneflaske, fordi det lå strødd med flasker i området, sier Vigelandsmuseets leder, Jarle Strømodden til Aftenposten.

Jarle Strømodden, leder av Vigelandsmuseets. Foto: Signe Dons

– Kostnadene for den nye nesen kom på rundt 50.000 kroner. Vi iverksetter derfor dette forebyggende tiltaket for å unngå at noe lignende skjer igjen, sier Strømodden.

For noen år siden ble også Monolittplatået utsatt for oljesøl da NRK spilte inn programmet «På tro og Are» i 2017. Da ble det sølt olje og salt på og rundt den berømte søylen for å gjenskape et ritual.

Sinnataggen ble malt rød med oljemaling i 2012. Foto: Gran May Andrine

Oljen som ble tråkket utover monolittplatået trakk ned i steinen og etterlot seg flekker, ifølge Kulturetaten.

Skulpturen Sinnataggen har også måttet gjennomgå: I 2007 ble Sinnataggen malt rosa. Og senest i 2012 ble den rødmalt.