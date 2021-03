Har Oslo 27.000 eller 7000 ferdigregulerte boliger? Nå har vi kanskje svaret.

Nå mener utbyggerne de har svaret.



De største utbyggerne har gått sammen og sjekket hvor det finnes detaljregulerte boligtomter som er realistiske å bygge ut. Foto: Stein Bjørge

Hilde Lundgaard

Fredrik Hager-Thoresen Redaksjonell utvikler

8 minutter siden

Igjen slår boligprisene i Oslo alle rekorder. Igjen er alle enige om at det må bygges mer. Og igjen er utbyggerne og kommunen uenige om hvorfor antall nye boliger er for lavt.

I mediene har utbyggerne beskyldt kommunen for treg saksbehandling og for få regulerte tomter. Byrådet har på sin side mer enn antydet at utbyggerne bare ønsker å bygge der profitten er størst.