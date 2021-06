Byrådet holder pressekonferanse. Det er ventet lettelser av flere koronatiltak.

Hvilke lettelser kommer denne uken? Følg pressekonferansen direkte fra kl. 17.

På forhånd har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varslet at Oslo-borgere skal få litt flere friheter.

– På grunn av russefeiringen innførte vi ingen nye lettelser forrige uke. Situasjonen ser langt bedre ut nå. Vi har varslet at vi vil gjøre en ny vurdering denne uken. Vi vil nå vurdere å gjøre større lettelser i tiltakene i tråd med gjenåpningsplan, sa Johansen under et møte i forretningsutvalget i Oslo bystyre mandag.

Det er også ventet at pressekonferansen vil bli preget av det pågående politiske dramaet i Oslo: Mistillitssaken mot byråd Lan Marie Berg.

Dette ligger i trinn 3

Hvilke tiltak som skal gjelde fremover, er ikke kjent nå. Punktene i trinn 3 i Oslos gjenåpningsplan kan gi en pekepinn om hva som kommer. Dette er noen hovedpunkter:

Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs som ikke allerede er åpnet. Dette medfører åpning av blant annet bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.

Ytterligere øke antallet deltagere på arrangementer utendørs og innendørs.

Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

Tilbake til en meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen.

Mest smitte i vest

867 Oslo-borgere har testet positivt på covid-19 de siste 14 dagene, noe som utgjør et snitt på nær 62 smittede i døgnet, viser kommunens oversikt.

Bydelen med høyest smittetrykk er fremdeles Vestre Aker, med 301,1 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Stovner, som tidligere lenge har toppet listen, er for tiden den bydelen med lavest smittetrykk. Der er det kun 42 smittede pr. 100.000 innbyggere.

Generelt er det lavest smittetrykk i de østlige delene av Oslo, mens de vestlige bydelene har høyest smittetrykk.

Tidligere har smitten vært fordelt nesten helt likt på kjønn, men den siste tiden har det gått mot en overvekt av menn. De siste to ukene er 464 av de 867 smittede menn.