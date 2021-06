Slik blir de nye koronalettelsene i Oslo: Åpner for skjenking til midnatt, men russen får fortsatt ikke rulle

Raymond Johansen under pressekonferansen tirsdag. Foto: Paal Audestad

Oslo fjerner flere koronaregler, og går for det meste over til nasjonale tiltak. – Den gradvise gjenåpningen har vært en suksess, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

15. juni 2021 16:25 Sist oppdatert nå nettopp

På forhånd hadde byrådsleder Raymond Johansen varslet at Oslo-borgere skal få litt flere friheter.

I stor grad innføres både trinn 3 og trinn 4 av gjenåpningsplanen i Oslo. Følgende lettelser gjelder fra og med onsdag klokken 12:

Forbudet mot å være mer enn ti personer i private hjem, fjernes.

Det lokale kravet om å holde to meters avstand, fjernes. Det samme gjelder påbud om munnbind i butikker.

Det åpnes for skjenking av alkohol til midnatt. Det vil lages en egen forskrift for dette, slik at hvis skjenketiden utvides nasjonalt, vil den fortsatt være midnatt i Oslo.

Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende vil kunne åpne opp igjen.

– Den gradvise gjenåpningen har vært en suksess, sa byrådslederen tirsdag.

Det er ikke alle regler som fjernes, men Oslo vil i hovedsak ha de samme reglene som resten av landet.

I mai kunne folk igjen nyte en utepils i vårsolen. Nå kommer det ytterligere koronalettelser i Oslo. Foto: Stein Bjørge

Åpner for 600 tilskuere på Vålerenga-kamp

Det betyr blant annet at de lokale reglene for arrangementer innendørs og utendørs fjernes. Det betyr blant annet:

Innendørs åpnes det for 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser og 200 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Det er en begrensning på 20 personer innendørs og 30 personer utendørs for private sammenkomster på offentlig sted.

200 personer kan samles utendørs på offentlige sted, uten faste, tilviste sitteplasser.

Utendørs tillates 600 personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, fordelt på tre grupper.

Det åpnes for at 200 personer kan samles utendørs på offentlig sted, uten faste, tilviste plasser. Mens det tillates 600 personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, fordelt på tre grupper. Det betyr at det kan bli langt flere som tar turen til Kontraskjæret i Oslo for å se på fotball denne sommeren. Foto: Olav Olsen

For eksempel betyr det at 600 personer, fordelt på tre grupper, kan være til stede på Vålerenga-kamp eller være på Bislett stadion.

Ettersom Oslo i stor grad går over til nasjonale tiltak, blir det også åpnet for trening i breddeidretten for voksne, men i grupper på maksimalt 20 personer.

Oslo fjerner påbudet om å bruke munnbind i butikker. Foto: Paal Audestad

Fortsatt forbud mot russerulling

– Vi vil i stor grad ha de samme restriksjonene som resten av landet, med noen unntak, sa byrådslederen.

Byrådet forlenger samtidig flere restriksjoner:

Forbudet mot russefeiring i russebuss videreføres til og med 4. juli.

Krav om å bruke munnbind i kollektivtrafikk og taxiturer.

Påbud om hjemmekontor videreføres til og med 4. juli.

Folk anbefales fortsatt om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport.

– På grunn av russefeiringen innførte vi ingen nye lettelser forrige uke. Situasjonen ser langt bedre ut nå. Vi har varslet at vi vil gjøre en ny vurdering denne uken. Vi vil nå vurdere å gjøre større lettelser i tiltakene i tråd med gjenåpningsplan, sa Johansen under et møte i forretningsutvalget i Oslo bystyre mandag.

Dette ligger i trinn 3

Hvilke tiltak som skulle gjelde fremover, var ikke kjent på forhånd. Punktene i trinn 3 i Oslos gjenåpningsplan kunne gi en pekepinn. Dette er noen hovedpunkter i planen:

Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs som ikke allerede er åpnet. Dette medfører åpning av blant annet bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.

Ytterligere øke antallet deltagere på arrangementer utendørs og innendørs.

Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

Tilbake til 1 meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen.

Mest smitte i vest

867 Oslo-borgere har testet positivt på covid-19 de siste 14 dagene, noe som utgjør et snitt på nær 62 smittede i døgnet, viser kommunens oversikt.

Bydelen med høyest smittetrykk er fremdeles Vestre Aker, med 301,1 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Stovner, som tidligere lenge har toppet listen, er for tiden den bydelen med lavest smittetrykk. Der er det kun 42 smittede pr. 100.000 innbyggere.

Generelt er det lavest smittetrykk i de østlige delene av Oslo, mens de vestlige bydelene har høyest smittetrykk.

Tidligere har smitten vært fordelt nesten helt likt på kjønn, men den siste tiden har det gått mot en overvekt av menn. De siste to ukene er 464 av de 867 smittede menn.