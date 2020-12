Ruter: 40 prosent av bybussene vil være elektriske om litt over ett år

– En strålende dag for miljøet og for Oslos innbyggere, sier samferdselsbyråd Lan Marie Berg etter fredagens nyhet.

De første elbussene i Oslo ble satt i rute i 2017. Nå kommer det mange flere. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fredag kom nyheten om at Norgesbuss er tildelt kontrakt for busskjøring i Oslo Sør. Det innebærer at det fra januar 2022 vil tas i bruk nye 109 busser med elektrisk fremdrift i hovedstaden.

Antall elbusser i Ruters område øker da til totalt 265 fra januar 2022. Den første ble tatt i bruk i 2017.

Av disse 265 elbussene vil 240 kjøre i Oslo, og utgjøre tilnærmet 40 prosent av alle bybussene.

Totalt vil ca. 22 prosent av bussene som kjører for Ruter være elektriske i januar 2022.

– Flere elektriske busser betyr kutt i klimagasser og renere luft for Oslos innbyggere, sier Lan Marie Berg (MDG), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune i en pressemelding fredag ettermiddag.

Byrådet har et mål om at Oslo om ni år skal bli verdens første hovedstad uten klimagassutslipp.

Bussanlegget på Rosenholm vil få oppdragert ladeutstyr for håndtere de mange nye elbussene. Foto: Hans O. Torgersen

74 av bussene vil være elektriske leddbusser. Disse skal blant annet betjene linjene 81, 82E og 83 mellom Nordre Follo og Oslo, i tillegg til Oslolinjene 79 og 80E, opplyser Ruter.

For å håndtere det økende antallet elektriske busser vil bussanlegget på Rosenholm ved Holmlia oppgraderes med avansert ladeutstyr.