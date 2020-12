Hvert 15. sekund søker en Oslo-borger om støtte til elsykkel

Tirsdag hadde nesten 7000 osloborgere søkt om støtte til elsykkel, og fristen går ut fredag.

De siste årene har det blitt stadig vanligere å bruke elsykkel. Berit Roald / NTB scanpix

8. des. 2020 20:44 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag åpnet Oslo kommune for at borgerne kan søke om tilskudd for å søke elsykkel. Det første døgnet kom det en søknad hvert 15. sekund.

I praksis er søknadene gratis lodd i trekningen av 1100 gevinster. Hver premie er på 5000 kroner. Pengene må gå til å kjøpe sykkel med elektrisk motor.