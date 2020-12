Oslofolk søker om elsykkelpenger hvert 15. sekund

Tirsdag hadde nesten 7000 osloborgere søkt om støtte til elsykkel, og fristen går ut fredag.

Kommunen har egne elsykler. De kan brukes av politikere som Lan Marie Berg. Byens innbyggere kan søke om støtte til å kjøpe sin egen. Monica Strømdahl

8. des. 2020 20:44 Sist oppdatert 42 minutter siden

Mandag åpnet Oslo kommune for at borgerne kan søke om tilskudd for å søke elsykkel. Det første døgnet kom det en søknad hvert 15. sekund.

I praksis er søknadene gratis lodd i trekningen av 1100 gevinster. Hver premie er på 5000 kroner. Pengene må gå til å kjøpe sykkel med elektrisk motor.