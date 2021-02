Frognerseteren får ny turistattraksjon

Oslo kommune skal bygge utsiktsplattform ved Frognerseteren T-bane-stasjon.

I skråningen nedenfor T-banestasjonen skal det bygges et utkikkspunkt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nå nettopp

Den nye attraksjonen skal være klar høsten 2022. Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette melder Bymiljøetaten på sin Facebook-side.

Utsikten over Oslo fra Frognerseteren er formidabel. Det vet alle som har tatt T-banen til topps for å komme seg ut i Marka. Bymiljøetaten vil tilrettelegge for at enda flere kan beundre Oslo fra oven.

Slik kan utkikkspunktet bli seende ut. Foto: Skjermdump fra Bymiljøetatens video

Ifølge Bymiljøetatens sider skal attraksjonen bygges i skråningen nedenfor stasjonen. Folk skal få informasjon om turmuligheter og markahistorie. Det skal også tilrettelegges for korte rundturer til fots og på ski.

Arbeidet med formelle godkjenningsprosesser starter nå. Går alt etter planen, blir første spadetak tatt til sommeren, melder etaten.

Vebjørn Sands attraksjon Roseslottet på Frognerseteren skal stå frem til sommeren. Nå planlegger Bymiljøetaten et permanent utsiktspunkt nedenfor T-banestasjonen. Foto: Bjørge, Stein

Plattformen skal bygges ut fra T-baneperrongen. Plattingen skal stå ut fra perrongen og forankres med stålbjelker inn mot skråningen.

Ifølge Bymiljøetaten skal ingen trær gå tapt. Utkikkspunktet skal få et lite fotavtrykk i naturen.

Les også Restaurantanmeldelsen: Hvor mye er du villig til å betale for utsikten på Frognerseteren?