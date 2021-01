Butikkene blør: Anslår at 50.000 ansatte blir berørt av nedstengningen i Oslo

Handelsstandsleder frykter nedstengningen kan bli permanent for mange butikkeiere i hovedstaden.

Dette var utenfor Ikea på Alnabru i Oslo lørdag. Normalt er det stor trafikk og mange kunder på denne tiden. Noen få biler var å se på den store parkeringsplassen etter stengningen. Foto: Monica Strømdahl

24. jan. 2021 07:17 Sist oppdatert nå nettopp

– Rundt 50.000 arbeidstagere i Oslo er direkte berørt av koronanedstengningen lørdag, sier Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening (OHF).

Næss leder en næringsforening for handel, service og servering i hele Oslo og Akershus. Han frykter det verste for mange av butikkene.

– I spesielt Oslo drives mange butikker som selvstendige bedrifter, ofte familiebedrifter, som nå blir rammet veldig hardt. Jeg frykter at flere må stenge for godt, sier Næss.

Dette var beskjeden som var festet til mange butikker i Oslo lørdag. Foto: Siri Øverland Eriksen

Lørdag ble lapper og plakater festet på butikkdørene med beskjeden: «Stengt pga. korona» eller «Midlertidig stengt». Alle med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner må låse dørene til 31. januar. Kommunene som berøres er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo.

Spesielt mener Næss det går hardt utover butikkeierne i Oslo sentrum.

– De er blitt innelukket under pandemien. Myndighetenes oppfordring om hjemmekontor og ikke reise kollektivt har gjort at kunder er blitt borte. Innenfor Ring 1 er kundegrunnlaget allerede halvert, sier han.

«The Body Shop» på Karls Johans gate stengte dørene midlertidig i går. Foto: Siri Øverland Eriksen

Kjøpesentrene for første gang rammet

Kjøpesentrene er for alle første gang stengt. Resultatet kan bli handelslekkasje til storsentrene i Sandvika og Strømmen. De vil være åpne – i hvert fall inntil videre. Næss mener permitteringsordningen er tyngende økonomisk.

– Arbeidsgiver sitter med personalkostnadene de ti første dagene en ansatt er permittert. Det er en periode de må betale uten å ha arbeidstagere i butikken. For de mindre butikkene er dette en kritisk utfordring, sier Næss.

Han etterlyser en kompensasjonsordning som tar hensyn til geografi, ikke bare bransjer som reiseliv og flyselskaper.

– Vi har hevdet at bysentrum, der Oslo er den største og alvorligste, burde hatt spesielle ordninger. Nå tror jeg dette kan bli aktualisert gjennom lørdagens nedstengning, sier Næss, som tillegger:

– Vi deltar selvsagt på korona-dugnaden, ser alvoret, og håper at nedstengningen får kort varighet. Samtidig er bransjen avhengig av kompensasjonsordninger.

Bjørn Næss tror butikkdød kan bli konsekvensen uten økonomisk hjelp. Næss er administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening (OHF).

NHO frykter at det blir den nye «hverdagen»

NHO Service og Handel ber om kompensasjon fra første dag med stengte butikker.

– Vi vil jobbe for at vi får samme kompensasjon som da frisørene måtte stenge ned i vår, sier bransjedirektør Linda Vist i NHO Service og Handel til NTB.

Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og Handel er klar på at nedstenging av kjøpesentre vil få økonomiske konsekvenser.

– Det vil endre det offentlige rom på en veldig dramatisk måte. Det rammer en stor sysselsetter, som til nå i stor grad har holdt hjulene i gang, sier Kaltenborn.

Vinmonopolet i Markveien på Grünerløkka i Oslo har hatt lange køer under hele pandemien. Lørdag hadde køen flyttet seg ut av byen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Næringsminister Iselin Nybø (V) viser til låneordning for bedriftene som er rammet.

– For dem som får særlig press på likviditeten, og opplever at det blir for utfordrende, er Lånegarantiordningen et alternativ, sier Nybø.

Næringsminister sier også at regjeringen jobber med en støtteordning som skal utbetales gjennom kommunene.