Lange køer for å handle flere steder i Oslo lørdag

Folk har strømmet tilbake til butikkene, forteller Oslo Handelsstands forening. Men på kjøpesenteret Oslo City har handelen vært under normalen.

Rusta på Alnabru er blant butikkene som hverken har tilbudt nettbutikk eller «klikk og hent» under nedstengningen. Det var betydelig kø for å komme inn lørdag ettermiddag. Foto: Tipsfoto

24 minutter siden

– Vi har faktisk ikke hatt hverken «klikk og hent» eller nettbutikk. Så kundene har vært avskåret fra å handle, sier daglig leder Erlend Kramer i Rusta Norge.

Trolig er det med på å forklare at det lørdag var lang kø for å komme inn på den svenske kjedens varehus på Alna i Oslo.

For etter at butikker og kjøpesentre gjenåpnet i Oslo torsdag, har folk strømmet til flere steder.

– Med strenge smitteverntiltak er det begrenset hvor mange som kan besøke oss. Men jeg vil anslå at omsetningen lørdag lå 20 prosent over en vanlig lørdag, sier Kramer i Rusta.

– Er det mulig å ta igjen det dere har tapt på å ha stengt siden januar?

– Det vil ta tid. Mye omsetning er tapt, spesielt siden vi var inne i en god vekst da vi måtte stenge. Men uansett er det hyggelig å se at så mange kunder har ventet på at vi skal åpne.

Fakta Anbefalt smittevern i butikker Anbefalinger fra Oslo handelsstands forening: Butikker som er et stort åpent rom: 10 kvadratmeter per kunde. Butikker som har «gangvei» med separat inngang/utgang: 4 kvadratmeter per kunde Butikker som har «gangvei» med felles inngang/utgang: 6 kvadratmeter per kunder Vis mer

Handler klær og tekstiler

Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands forening, sier at erfaringene hos Rusta stemmer godt med det store bildet.

– Vi har ikke fått inn omsetningstall ennå. Men jeg har snakket med ganske mange av våre medlemmer, og hovedinntrykket er at kundene strømmer til. Torsdag til lørdag har vært veldig gode handelsdager, sier han.

Bjørn Næss, Administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening Foto: Beathe Schieldrop Beathe Schieldrop

Næss gleder seg ekstra over at noen av butikkene som har hatt det ekstra vanskelig, de som selger klær og tekstiler, nå får dørene rent ned.

– Det er tydelig at det er et oppdemmet behov der. Det samme gjelder ulike typer serviceoppdrag, som reparasjoner og bytting av varer.

– Mange har vent seg til å handle på nett under pandemien. Frykter dere den utviklingen?

– Nei. Det er stort sett de som har butikk som også har nettbutikk. Og netthandelen har økt lenge før pandemien. Våre undersøkelser viser også at folk vil tilbake til butikkene for å snakke med folk, sier Næss.

Kø for å komme inn i H & M-butikken på Oslo City lørdag. Foto: Tipsfoto

Nedgang på kjøpesenter

Men det er ikke alle utsalgssteder som har hatt like stor pågang. Også på kjøpesenteret Oslo City var det kø utenfor flere butikker lørdag.

Men Ketil Wold, operativt ansvarlig for Steen og Strøm Norge, sier at besøket totalt var noe lavere enn en typisk lørdag før pandemien. Senteret har en begrensning på 2500 kunder samtidig, men på lørdag var det aldri mer enn 1600 inne på noe tidspunkt.

– Vi lå vel 10–15 prosent under normalen. Det tror jeg skyldes at mange er litt ekstra forsiktige i disse tider, og har respekt for regler og anbefalinger. Vi ser også at folk fordeler handelen utover dagen, sier Wold.

– Vil det være mulig å ta igjen den tapte omsetningen fra tidligere i år?

– Det får tiden vise. Dette året har lært oss at fremtiden er usikker. Men vi håper at vi ikke trenger å stenge igjen.

Åpner skjenking i Viken-kommuner

Samtidig som folk strømmer til butikker og kjøpesentre i Oslo, forblir serveringsstedene stengt for annet enn takeaway i Oslo.

Men natt til mandag avvikles de regionale tiltakene i ti nye kommuner i Viken. Det betyr blant annet at treningssentre åpnes og at det igjen kan skjenkes alkohol.

Kommunene som nå åpner opp er Asker, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Moss, Råde, Sarpsborg og Vestby.

Ni andre Viken-kommuner må fortsette med tiltaksnivå B frem til 21. mai. Det gjelder Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker og Ås.

