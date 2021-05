Indere i Norge samler inn penger til oksygenutstyr som sendes til India

Koronapandemien har slått ut helsevesenet i India og det er en kritisk mangel på oksygenbeholdere og annet medisinsk utstyr. Nå strømmer hjelpen til fra hele verden.

Indere over hele verden gjør sitt for å hjelpe hjemlandet nå. I Oslo foregår det spleisekampanjer nå. F.v. styreleder Parmjit Singh i Sikh Tempel Øst, Arvind Kadr og hennes far, restauranteier Baljit Singh. Foto: Hans O. Torgersen

7. mai 2021 18:30 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Situasjonen er dramatisk. Det er veldig mange i Norge som ser sine nære og kjære i India ikke får tilgang til helt grunnleggende tjenester og utstyr. I den forbindelse forsøker vi å bidra med nødvendig utstyr direkte til bakkemannskapene, sier én av initiativtagerne i Norge, Sumeet Singh Patpatia.

Han forteller at de har kontakt med flere templer og Khalsa Aid i India som tilbyr gratis oksygen til alle som trenger det. Flere av de store templenes saler er gjort om til sykehus med plass til 100–300 pasienter. I Norge har indere tatt initiativ til innsamlingsaksjoner.

– Jeg mistet selv min onkel i Delhi i går, etter at familien der nede i 48 timer var på desperat jakt etter oksygen til ham. Familien sto i køer som ikke beveget seg. Samtidig hadde onkel fallende akutt oksygennivå, forteller Patpatia.

Ny smittebølge ventes

India registrerte nesten 4000 koronarelaterte dødsfall og over 414.000 nye smittede fredag. Det var andre dag på rad med over 400.000 nye smittetilfeller.

Minst 230.168 mennesker med koronasmitte har dødd i India siden pandemien startet. Det anslås at landet når en smittetopp i midten av mai.

Fagfolk mener de egentlige tallene kan være langt høyere, og viser til at en lav andel av befolkningen testes for koronavirus og at det er dårlige rutiner for registrering av dødsårsak. Likhus er dessuten overfylte mange steder, påpeker de.

Nå advarer regjeringen om en ny smittebølge.

– Fase tre er uunngåelig, gitt de høye nivåene med virus som sirkulerer. Men det er uklart når en fase tre kan slå inn. Vi bør forberede oss på nye smittebølger, sa regjeringens øverste vitenskapelige rådgiver, K. Vijay Raghavan, på en pressekonferanse denne uken.

Les også Unge jobber 14-timersskift for å redde liv i India. Ekspert advarer om forferdelige uker i vente.

Spleis-kampanje

På restauranten Listen to Baljit i Frognerveien i Oslo møter vi forstander Palvinder Singh og styreleder Parmjit Singh i Sikh Tempel Øst i Oslo. Forstanderen har akkurat fått vite at et familiemedlem i India er død av covid-19.

– Alle har mistet noen, og det kommer til å bli enda verre i India, sier han til Aftenposten.

Organisasjonene Unge Sikher og Sikh Gurdwaraen (tempelet) i Oslo har et lag som jobber dag og natt for å samle inn penger, skaffe utstyr og få sendt det til India. Pengeinnsamlingen skjer som en Spleis-kampanje.

– På bare to dager har vi fått 1400 givere som har gitt over en halv million kroner.

Én av dem som har bidratt til kampanjen er Bidrar Baljit Singh, som driver to restauranter i Oslo. Fredag gir han hele omsetningen fra restauranten Listen to Baljit til kampanjen. Han anslår at det vil utgjøre 75.000–100.000 kroner. Forrige uke ga han en dagsomsetning fra restauranten New Delhi til samme formål.

– Helsesystemet i India har kollapset helt

– Helsesystemet i India har kollapset helt. Folk dør i gatene, sier Bidrar Baljit Singh.

– Vi har fått meldinger om at enkelte steder har noen leger forlatt sykehusene sine fordi de ikke klarer å hjelpe pasientene. De vil ikke se dem dø.

Medisinsk utstyr som brukes til å behandle covid-19-pasienter, er blitt mangelvare over hele India. Det gjelder spesielt oksygen og oksygenkonsentratorer, som konsentrerer oksygenet i luften pasienten puster inn, uten bruk av oksygenbeholdere.

Innsamlingen i Norge går til å kjøpe inn oksygenkonsentratorer her og sende dem til India.

– Det er nå fem dager igjen av Spleis-kampanjen. Vi setter utrolig stor pris på alle som vil være med og hjelpe våre søstre og brødre, sier Bidrar Baljit Singhs datter, Arvind Kadr, som er aktiv i organisasjonen Unge Sikher.

Utenfor et krematorium i New Delhi sørger en mann over et familiemedlem som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Det er kommet flere meldinger om overfylte krematorier i India. Foto: Adnan Abidi, Reuters/NTB

Fortviler

Utvandrede indere fortviler over koronasituasjonen i hjemlandet. Mange gjør alt de kan for å hjelpe slekt og venner med medisiner og oksygen.

Indiske Seema Devgan bor i Singapore, men hjertet hennes er i India. Hun har nesten sluttet å jobbe og bruker tiden sin på å forsøke å hjelpe venner, slekt og andre i India.

Les også Dødstallene skyter til værs. Kritikken knebles i India.

Indere over hele verden har en lang historie med å mobilisere i krisetider. Templer, moskeer, sikhenes gudshus gurdwaras, kirker, familiegrupper, uformelle nettverk og næringslivsgrupper går til aksjon når hjemlandet rammes av naturkatastrofer. Men få katastrofer har vært så utfordrende som covid-19-pandemien som nå herjer i store deler av India.

Fra sin leilighet i Singapore bruker Seema Devgan flere timer hver dag for å sende appeller om hjelp og ringe leverandører i jakten på medisiner og oksygen.

– Det er så vanskelig. Vi kommer til å miste så mange, sier 47-åringen gråtkvalt til nyhetsbyrået AFP.

Devgans gruppe på Whatsapp har hittil klart å samle inn over 600.000 kroner og sendt minst 60 oksygenkonsentratorer til India.