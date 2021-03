Her vil Bane Nor og byrådet bygge et «motorveikryss» for jernbanen

Enda flere tog skal kjøre her i fremtiden. Men bare 175 meter av ett av seks spor skal legges under lokk. Det skyldes økonomi, sier Bane Nor.

Med stort og smått, gammelt og nytt, ligger det et tyvetall boliger fordelt på noen færre hus på «Hylla». Det lille boligfeltet ligger mellom Vålerenga (t.v.) og Kværnerbyen. Foto: Hans O. Torgersen

8. mars 2021 08:40 Sist oppdatert nå nettopp

Brynsbakken, kaller jernbanen området. «Hylla», sier beboerne. Enebakkveien, står det på kartet.

Det lille boligfeltet med et tyvetall boliger ligger mellom Vålerenga og Kværnerbyen, bare 1500 meter øst for Oslo S. Her ligger flere av Oslos eldste bebodde hus.

Bane Nor ønsker å rive alt sammen og legge togspor her. Byrådet i Oslo støtter dem.