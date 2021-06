Slettet kritiske meldinger på Twitter før hun ble byråd

Sirin Stav (MDG) er det ferskeste medlemmet av Raymond Johansens (Ap) byråd. Hun bekrefter at hun fjernet kritikk av byrådets samarbeidspartnere fra sosiale medier i dagene før hun tok over for Lan Marie Berg. (MDG)

Oslos nye byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) slettet meldinger der byrådets samarbeidsparti Rødt ble kritisert, før hun tiltrådte i den nye jobben. Foto: Olav Olsen

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Birgitte Iversen Journalist

12 minutter siden

Da Raymond Johansen (Ap) torsdag presenterte byrådet «Johansen 2» var MDG-politikeren Sirin Stav (33) det eneste nye fjeset.

Hun tar over som byråd for miljø- og samferdsel for Lan Marie Berg.