Mann gikk amok på Jernia, ble sprayet med pepperspray av politiet

Det oppsto et basketak da den utagerende mannen ble pågrepet. Foto: Sahara Muhaisen

Mannen slo også i politibilen med jernstangen, forteller et vitne.

26. juni 2021 16:35 Sist oppdatert nå nettopp

Vitner og ansatte kontaktet politiet da en mann gikk amok på Jernia i Torggata lørdag ettermiddag.

– Mannen slo rundt seg med jernstang både inne i butikken og på utsiden. Han var veldig vill, sier Tor Gulbrandsen, operasjonsleder i oslopolitiet.

Et vitne forteller at mannen skrek høyt da han så politibilen og slo også på denne med jernstangen. Det oppsto så et basketak mellom mannen og flere politibetjenter.

Mannen ble tatt kontroll på etter bruk av pepperspray, forteller Gulbrandsen.

På Twitter skriver politiet at mannen er kjørt til arresten, og blir anmeldt for skadeverket.