Full strid om Skøyen-utbygging. Tidligere byplantopper er rykende uenige.

Er det riktig eller galt å bygge boliger i flere etasjer på toppen av gamle verkstedhaller?

Tidligere byplansjef i Oslo, Ellen de Vibe, vil ha boliger på toppen av verkstedhallene på Thune. Tidligere byantikvar-topp Morten Stige mener boliger på toppen vil ødelegge miljøet og føre til mindre lys på bakkeplan. Foto: Siri Øverland Eriksen

19. apr. 2021 19:03 Sist oppdatert nå nettopp

Skøyen skal forvandles til en pulserende by de neste årene. Denne delen av fjordbyen skal få opptil 6000 nye boliger og 17.000 nye innbyggere.

Oslo House har spesialisert seg på å utvikle eiendommer i by. I fjor sendte selskapet inn et forslag for Thune, en av Oslos eldste verkstedeiendommer.