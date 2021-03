Over 30.000 elever er sendt hjem. Vi spurte noen av dem om hva de synes.

Nå må også ungdomsskoleelevene ha skole hjemmefra. Flere sier de forstår at det må strengere tiltak til.

Arina Aamir (15) går i 10. klasse på ungdomsskolen, bor på Stovner og er nestleder i Aker Unge Høyre. Hun mener ungdomsskolene på Stovner burde vært stengt ned for flere uker siden som følge av den høye smitten i bydelen. Foto: Werner Juvik

15. mars 2021 22:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg mener ungdomsskolene burde vært stengt mye tidligere, sier Arina Aamir.

15-åringen går i 10. klasse på ungdomsskolen, bor på Stovner og er nestleder i Aker Unge Høyre og styremedlem i Sentralt ungdomsråd i Oslo.

Hun mener også at byrådet burde ha satt inn strengere, differensierte tiltak på Stovner mye tidligere.

– Her på Stovner har vi levd i en rød bydel veldig lenge. Hadde det vært satt inn litt strengere tiltak som dette i bydelen tidligere, så kunne smitten vært stoppet før. Men det er bedre sent enn aldri, sier Aamir.

– Når mener du at byrådet kunne innført mer differensierte tiltak på Stovner?

– Vi har hatt veldig høy smitte her på Stovner i flere uker, sier Aamir og viser til at mange bor tett, og ofte flere generasjoner sammen, i bydelen.

– Dermed har man vært mer utsatt for smitten. Det har alle kunnet se. Allerede før vinterferien hadde vi en kraftig økning.

Hjemmeskole for 32.000 elever

Over 32.000 elever på ungdomsskoler og videregående i Oslo skal nå ha bare hjemmeundervisning.

– Hva betyr det for dere elever?

– Nå blir det stort sett Teams-møter fra kl. 8 om morgenen til kl. 15, sier Aamir.

– Vi lærer selvfølgelig mindre enn vi ellers ville gjort. Hjemmeskole avhenger jo i stor grad av hvor mye hjelp man får hjemme. De som ikke har de samme forutsetningene som meg, og som har foreldre som kan hjelpe, har det mye tøffere.

– Jeg som tiendeklassing føler veldig at læringen blir mye dårligere slik vi har hatt det. Enkelte ungdomsskoler har klart seg fint, har hatt lite smitte, og elevene har vært mye på skolen. På min skole var vi i karantene frem til i går. Vi har hatt det ustabilt lenge og hoppet mellom gult, rødt og nedstengning og tilbake til gult. Men vi har veldig ulike forutsetninger når vi nå skal konkurrere om de samme plassene på videregående.

– Det går ut over snittkarakterene. Selv fikk jeg bedre karakterer da jeg var på skolen, enn nå når vi har hjemmeskole. Jeg tror mange føler at vi som går på skoler på østkanten, blir tapere i denne konkurransen.

– Men hadde det blitt bedre hvis skolene på for eksempel Stovner hadde vært stengt ned tidligere?

– Da hadde vi hatt litt mer stabilitet og forutsigbarhet, og vi kunne planlagt skolehverdagen. Og jeg tror smittetallene hadde vært lavere.

Foto: Dan P. Neegaard

– Kanskje de kan åpne til sommeren igjen

– Det er ganske kjipt, men jeg synes det er bra at de gjør det litt strengt nå en periode, så de kanskje kan åpne til sommeren igjen. I stedet for at vi skal gå hele tiden med middels strenge tiltak, for dét er ikke noe gøy i det hele tatt, sier Hannah Anstensrud.

15-åringen går i 10. klasse på Marienlyst skole. På fritiden har hun gått turer med noen venner, men hun sier det er noe helt annet enn å kunne ha de med hjem og se på film, eller å møtes på skolen.

– Jeg har et par ting som jeg kan holde på med som er litt gøy innimellom, men jeg har gått litt tom for ting etter hvert. Det blir kjedeligere og tyngre å jobbe med skole, når det morsomme er borte.

Anstensrud sier at hun foretrekker å være på skolen, og at hun mister en del av motivasjonen når hun bare må sitte hjemme. På skolen har hun medelever som drar henne med, og hun får mye tettere oppfølging av lærerne. Hjemme er det lett å bli distrahert.

Men hun tror det blir bedre denne gangen.

– Nå har vi hatt hjemmeskole før, og da vet lærerne mer hva som funker og kan være mer forberedt på å lage et bra opplegg. Det kan funke mye bedre.

– Jeg føler meg ganske heldig som har god nok plass og mitt eget rom å jobbe på, men det er ikke sikkert alle de andre har det.

Bidhya Chhetri, Yostena Haile og Mina Hushagen Aldaser mener de lærer bedre på skolen. Foto: Dan P. Neegaard

– Bra, men litt kjipt

Yostena Haile, Mina Hushagen Aldaser og Bidhya Chhetri går på Jordal skole på Vålerenga i Gamle Oslo. De synes at det er kjedelig at skolen skal stenge ned igjen og mener de lærer mindre av å ha hjemmeskole.

– Det er jo dårlig, men hvis vi drar på skolen, blir det jo bare enda mer korona. Det er jo bra, men det er jo litt kjipt det de gjør, sier Aldaser.

Haile liker ikke hjemmeskole og synes timeplanene har vært utydelige og dårlig organiserte i klassen hennes:

– Hjemmeskole virker ikke så seriøst. Det er bedre å lære på skolen, enn via nettet. Det er skikkelig stressende.

Da skolene stengte i mars i fjor, synes de det var deilig og litt gøy å ha hjemmeskole. Men etter hvert som ukene gikk, ble det stadig mer stressende, og de opplevde at de lærte mindre. De synes lærerne er flinkere til å forklare ting når de er på skolen, selv om de har vært gode til å organisere timene på hjemmeskole.

– Alle sammen har jo fått litt dårligere i noen fag på grunn av hjemmeskole. I fjor husker jeg at jeg fikk veldig mye bedre i matte enn det jeg gjorde nå. Det har vært mye vanskeligere, sier Aldaser.