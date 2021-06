Se bildene: Slik mener kommunen at elsparkesyklene skal parkeres

Til nå har utleierne måtte betale regningen når elsparkesykler blir tauet inn. Fremover kan den havne hos deg. Men hva er egentlig grei parkering og ikke?

To parkeringer. Ser du hvilken som er «OK» og hvilken som ikke er det? Foto: Bymiljøetaten, Oslo kommune

3. juni 2021 20:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Man bør forsøke å sette den sånn at den ikke er til hinder for de på fortauet, sier seksjonssjef for bybetjentene i Bymiljøetaten, Bjørn Håvard Hynne.

Hynne mener at man kommer langt med god gammeldags folkeskikk.

I helgen ble over 200 elsparkesykler tauet inn av Bymiljøetaten. Hver og en inntauet sparkesykkel koster selskapene 1590 kroner. Det vil si at regningen i helgen kom på godt over 300.000 kroner.

Utleiegiganten Voi fortalte Aftenposten denne uken at de nå vurderer å legge gebyret over på forbrukere som ikke parkerer etter retningslinjene.

Se bildene av hva kommunen mener er god og dårlig parkering lenger ned i saken.