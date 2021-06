Snart åpner denne hytta ved sjøen for alle

Sigrun Nansen flyttet til Elnestangen på Vollen i Asker etter at hennes mann Fridtjof Nansen (f. 1861) døde i 1930. Nå blir sjåførboligen på eiendommen Turistforeningen-hytte.

Janet Bydal og Ingeborg Sølvberg Dolven fra DNT Oslo og Omegn har så smått begynt å innrede hytta på Elnestangen, som åpner for overnattingsgjester i midten av august. Foto: Olav Olsen

7 minutter siden

DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd tilbyr rimelig overnatting og aktiviteter langs Oslofjorden for en rimelig penge.

De to friluftsorganisasjonene merker at interessen for sjøhytter og aktiviteter er stor.