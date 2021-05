I september representerer de Norge i VM. Noen måneder senere står klubben i fare for oppløsning.

I snart ti år har Norges eldste cheerleaderklubb holdt til i samme hall. For kort tid siden kom beskjeden om at de må finne seg et nytt hjem innen nyttår.

Kvinnelaget til Viqueens Cheerleading skal representere Norge i det virtuelle verdensmesterskapet i september. Foto: Jan Tomas Espedal

Nå nettopp

– Det er utrolig trist. Det er ikke noe å legge skjul på.

Henriette Fiskum Ranum kaller Viqueenshallen for sitt andre hjem. I lagerbygningen på Ryen har hun trent, konkurrert og etter hvert blitt trener i løpet av de siste ti årene. Her har hun vasket doer, solgt lodd og lagt ned utallige timer.

Til nyttår er det slutt. For noen uker siden fikk Viqueens Cheerleaders beskjed om at de må ut av hallen innen nyttår. Hvor klubbens neste tilholdssted skal være, er fortsatt i det blå.

– Det er mye som har vært bygget opp over mange år som nå har en litt usikker fremtid, sier styreleder i klubben, Lars Hognerud.

Henriette Fiskum Ranum (i hvitt) er tidligere utøver. Nå trener hun Viqueens Spirit (Klubbens A-lag for kvinner) som skal representere Norge i VM. Foto: Jan Tomas Espedal

Må i verste fall legge ned

Hognerud vegrer seg for å si det rett ut, men vedgår at det er en fare for at Norges eldste og mest meritterte cheerleaderklubb må legges ned. Det betyr i så fall at rundt 400 medlemmer fra seks til 30-årsalderen står uten et tilbud.

– Hvis klubben vår, som er den nest største i Norge og største i Oslo, må legges ned eller legges brakk så har ikke Cheerleader-Norge kapasitet til å ta imot de utøverne. Andre klubber har ikke nok plass, forteller han.