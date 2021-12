Sugen på ski i Nordmarka? Søk til høyden.

Mildvær, fare for regn og lite snø til tross: Den erfarne løypebasen Roar Grønvold tror sporene kommer til å holde.

Ullevålseter lørdag formiddag. Mange ivrige skiløpere hadde funnet veien dit til tross for det milde været.

11. des. 2021 18:30 Sist oppdatert nå nettopp

Akkurat nå pågår en brytekamp mellom kaldt og varmt i Nordmarka i Oslo. Det har snødd mer enn folk tror, og på skogsbilløypene venter 50 kilometer med skispor, men mildværet truer.

– Akkurat nå sitter jeg og se på yr.no, sier Roar Grønvold, løypebas på 14. sesongen hos Bymiljøetaten hos Oslo kommune, da Aftenposten ringer.

– Hva ser du?

– Først og fremst på nedbør og temperatur. I høyden, for eksempel rundt Tryvann, ventes det 3–4 centimeter snø søndag, forteller Grønvold og høres fornøyd ut.

Det er en stund siden man kunne sette skiene mot markastue-veggen i Nordmarka. Ullevålseter hadde bra besøk lørdag.

Hvor går søndagsturen?

For én ting er det som skjer på lav høyde i Oslo sentrum, noe helt annet er det som foregår der skog overtar for by og det er litt høyde: Ullevålseter (335 meter over havet), Nordmarkskapellet (396 moh.) og Frognerseteren (437 moh.), for eksempel. Søndag er det meldt litt regn i Oslo, men det er en sjanse for at nedbøren kommer som snø der oppe.

– Jeg tror føret kommer til å holde seg i høyden en stund, sier Roar Grønvold.

– Hvor ville du lagt søndagsturen?

– Kanskje fra Sognsvann og opp mot Frognerseteren, og etter det ville jeg ha blitt i høyden og kanskje tatt T-banen ned igjen.

Fredag kveld var det minusgrader og faste, fine spor mellom Sognsvann og Frognerseteren.

Aftenposten testet den traseen både fredag kveld og lørdag formiddag, og forskjellen var stor. Fredag var det minusgrader, nokså faste spor og nysnø på trærne, lørdag mye mildere, sporene ikke i nærheten av trikkeskinne-klasse og marka preget av det vanlige småkaoset som preger starten på hver eneste sesong, inkludert fotgjengere i skisporet.

Det var likevel svært mange som hadde funnet frem skiene, og for flere av dem var det trolig sesongens første tur på snø.

Som bolledeig

Kunstsnøløypene har allerede vært åpne en stund. Ulempen med dem: De er som regel korte og holdes i gang av idrettslag som naturligvis prioriterer at barn og unge skal få sjansen til å bli morgendagens skihelter. Dessuten: Alle som har gått på kunstsnø, vet at den ikke er helt det samme som ekte snø.

Som den som falt sakte ned over Oslo torsdag og fredag.

Roar Grønvold forteller at en av nøkkel-egenskapene til en løypebas er å vite når man skal angripe snøen. Man må skjønne når sjansen er best for å pakke den godt og sette spor som forhåpentlig kan vare en stund. Jobben er som å lage bolledeig, sier han, du elter og knar, og til slutt kan sporene få stå og godgjøre seg.

Det fikk de ikke da Grønvold til slutt bestemte seg for å angripe nysnøen fredag formiddag. Da hadde han allerede fått drøssevis av meldinger fra skisugne bekjente: «Når drar du ut? Hvor kommer det skispor?»

– Jeg måtte bare ut. Og der ute møtte jeg mange som hadde lyst til å gå på ski igjen, sier han.