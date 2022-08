Kjendishvalrossen Freya er død: – Menneskers liv og helse kunne komme i fare

Myndighetene mener at de ikke hadde annet valg. Tidlig søndag morgen endte kjendishvalrossens ferd i Oslofjorden.

Freya har den siste tiden oppholdt seg i Oslo og Bærum. Søndag ble hun avlivet.

Nå nettopp

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare.

Det sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding søndag formiddag.

Tidlig søndag avlivet Fiskeridirektoratet Freya.

– Godt trent personell gjennomførte aksjonen etter gjeldende rutiner for avliving av sjøpattedyr. Aksjonen forløp uten dramatikk, opplyser Bakke-Jensen.

– Farlige situasjoner

Den siste tiden har Freya oppholdt seg langs kysten utenfor Asker og Bærum. Mange skuelystne har møtt opp for å se henne.

Risikoen for farlige situasjoner for mennesker og dyr var svært høy, mener Fiskeridirektoratet. De har fulgt hvalrossen på hennes ferd.

– Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, melder de i pressemeldingen.

De legger til at det ved flere anledninger oppsto farlige situasjoner.

Hvalrossen er overlevert til veterinærer for videre håndtering.

Politiet måtte gripe inn

Spesielt på det populære badestedet Kadettangen har hun tiltrukket seg mye folk. I forrige uke gikk det så langt at politiet truet med å stenge hele området.

– Det er konsekvensen hvis dere fortsetter å komme nær denne hvalrossen. Vi ønsker ikke det, og dere ønsker ikke det. Vi må krysse fingrene for at dere klarer å passe på dere selv, på barna deres og sørge for at ingen blir bitt, uttalte en politikvinne på stedet.

Vektere ble også satt inn for å holde skuelystne på avstand. Flere hundre personer samlet seg langs sjøkanten.

Flytting for komplisert

Tidligere i sommer avviste myndighetene at det var aktuelt å avlive Freya. Nå har de altså snudd.

– Vi har vurdert alle mulige tiltak svært grundig. Vi kom frem til at vi ikke hadde anledning til å ivareta dyrevelferden på en god nok måte med andre tiltak, sier Bakke-Jensen.

Flytting har vært utredet sammen med blant annet Havforskningsinstituttet.

– En eventuell flytteoperasjon ville vært svært komplisert og forbundet med høy risiko, slik at dette alternativet ble valgt bort, sier Bakke-Jensen.

– Vi har forståelse for at denne beslutningen kan skape reaksjoner hos publikum, men jeg er trygg på at dette var den riktige avgjørelsen. Vi er opptatt av dyrenes ve og vel, men menneskers liv og helse må gå foran, legger han til.