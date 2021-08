Én person pågrepet etter skyteepisode på Brynseng

En person er pågrepet etter skyteepisoden på Brynseng i Oslo mandag kveld, melder NRK.

En person ble skutt ved Brynseng T-banestasjon i Oslo mandag kveld.

30. aug. 2021 20:46 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo-politiet meldte om skytingen klokka 20.44. NRK meldte om pågripelsen klokka 5.18 natt til tirsdag.

– Vi leter ikke etter noen flere personer på dette tidspunktet i etterforskningen, sier krimleder Arild Stenersen til kanalen.

Den unge mannen i 20-årene ble skutt rett utenfor Narvesen utenfor Brynseng T-banestasjon, sa politiets innsatsleder Brian Skotnes til Aftenpostens journalist på stedet mandag.

Ifølge innsatslederen er tilstanden til fornærmede alvorlig, men ikke kritisk. Han er skutt i mageregionen.

En mann ble tidlig anholdt og var til avhør, opplyste politiet. Like etterpå skrev derimot politiet på Twitter at «Ingen personer er foreløpig pågrepet i saken. Med den informasjonen vi har pr. nå». Og i 22-tiden sa politiets innsatsleder at den anholdte raskt ble sjekket ut av saken.

Politiets innsatsleder sa også at de bruker «hele verktøykassa» i etterforskningen.

– Det er alvorlig at en person blir skutt i det offentlige rom. Det er veldig sjelden at tilfeldige personer blir skutt, sier innsatsleder.

Han ønsker ikke å si mer om hva som kan ha utløst skyting. Han vil heller ikke kommentere om de har funnet våpen.

– Vi har sikret oss en rekke spor på stedet og har en god driv fremover i saken, sier innsatsleder.

Politiet sier de har en del hypoteser, men at det er for tidlig å si om det er noen relasjon mellom fornærmede og gjerningsmannen – eventuelt flere gjerningsmenn.

Politiet ønsker at vitner tar kontakt med politiet så fort som mulig.

Vitne: – Vi løp, vi lurte på om vi skulle bli skutt

Monica Klem Govenius sto nede på perrongen og ventet på T-banen på Brynseng stasjon rett før skytingen.

– Jeg la merke til at det var uro oppe ved sushibaren. Det er det ofte. Det kom folk løpende. Så smalt to skudd, forteller hun.

– Da eskalerte det helt. Alle ble kjemperedde på perrongen. Vi løp ned til enden av perrongen, sto i en klynge der og lurte på om vi skulle bli skutt eller ikke, sier kvinnen.

– Så kom banen som jeg skulle på, til Ellingsrudåsen. Tre ungdommer løp inn på den banen. De andre ungdommene løp over perrongen til den andre siden og tok linje 4, forklarer hun.

– De klarte å stikke av med den, forteller hun.

– På vår T-banevogn ble de tre hentet av politiet.

Hun sier det tok ti minutter før politiet kom til T-banevognen. Govenius var blant vitnene som meldte fra om ungdommene til føreren av vognen.

Hun anslår at det tok nesten 20 minutter før politiet kom etter at skuddene falt.

Om opplevelsen sier hun: – Jeg synes dette var skremmende, jeg ble lei meg. Det er ikke Oslo, det er ikke vår by mer, sier hun.

– De involverte løp raskt fra stedet. Våre foreløpige opplysninger tilsier at det er muligens fire eller fem personer involvert, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vi holder på å danne oss et bilde av hva som har skjedd nå. Det jeg kan si om skadene til den fornærmede, er at de er forenlige med skuddskader, sier operasjonslederen.

Videre sier Skott at det ikke er noen grunn til å tro at de involverte utgjør noen fare for andre.

– Ikke ut ifra de opplysningene vi har nå, sier hun.

Det er massivt oppmøte av politi og presse på Brynseng T-banestasjon.

Politiet på stedet er tungt bevæpnet.

Til VG sier operasjonsleder Line Skott i Oslo-politiet at den fornærmede er kjørt til traumeavdelingen på Ullevål sykehus. Han er våken og puster for egen maskin, ifølge Skott.

Politiet har en enhet ved sykehuset og håper å få snakket med personen etter hvert, ifølge avisen.

Den fornærmede har ifølge politiet vært sammen med noen andre personer som de håper å få snakket med etter hvert.

Vitner skal ha sett en person løpe fra stedet. Politiet utelukker ikke at det er flere gjerningspersoner.

Politiet sier at de har fått flere beskrivelser.

T-banetrafikken forbi stasjonen var stengt etter skyteepisoden frem til ca klokken 21.45. Trafikken kom i gang igjen, men store forsinkelser må beregnes langs hele linjekartet mandag kveld, opplyser Sporveien.

Det har vært flere skyteepisoder i Oslo i det siste. Natt til onsdag 25. august ble to unge menn skutt på Trosterud. En av mennene er i slutten av tenårene. Den andre er en mann i 20-årene. De to mennene ble funnet i oppgangen til en bygning i Tvetenveien.

15. august ble to yngre menn skutt på en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon utenfor Oslo sentrum. En mann i 30-årene ble pågrepet.