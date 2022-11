Aktivister forsøkte å lime seg fast på Munchs «Skrik» på Nasjonalmuseet

Aksjonistene rakk ikke gjøre skade på verket. De er nå anholdt, og politiet er på stedet.

11. nov. 2022 12:26 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Det var to aksjonister som var inne og forsøkte å gjøre et angrep på «Skrik». De ble oppdaget og stanset av våre folk. Ingen skade skjedd, opplyser Ole-Morten Fadnes, pressekontakt ved museet til Aftenposten.

Hendelsen skal ha skjedd rundt halv 12. Han forteller at politiet er på stedet og at hendelsen vil bli anmeldt. Det skal være snakk om to aksjonister som forsøkte å utføre hærverket.

En tredje skal ha tatt bilder og filmet. Alle de tre er pågrepet.

– Vi er på Nasjonalmuseet etter melding fra vektere om at de har kontroll på tre personer som forsøkte å lime seg fast til Skrik. Vi har kontroll på dem, og det er ingen skader på maleriet, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet skriver på Twitter arrow-outward-link at det skal være limrester på glassmonteren.

Ifølge NTB skal det være snakk om aksjonister fra organisasjonen Stopp oljeletinga – et utsprung fra aktivistgruppen Extintion Rebellion. Det var tidsskriftet Tidens ånd arrow-outward-link som først omtalte aksjonistenes tilhørighet.

En av aktivistene sier følgende til Tidens ånd:

– Det er symboleffekten. Det er ganske viktig å ikke ødelegge noe, men det får den samme effekten. Det hatet, sinnet og sjokket er noe vi spiller på, vi vil smekke folk ut av apatien, og i et kort tidsrom kan nå fram med samtalen vi ønsker å ha.

Flere lignende aksjoner mot kjente malerier har funnet sted andre steder i Europa de siste ukene.

Sist helg skrev Aftenposten at Nasjonalmuseet hever sikkerheten etter at flere klimaaktiviter den siste tiden har kastet flytende matretter på uerstattelig kunst, eller aksjonert på andre måter som skader kunsten.

Fredag forrige uke ble Vincent van Goghs maleri «Såmannen» tilgriset med ertesuppe på en utstilling i Roma. Og lørdag ble to aktivister pågrepet etter at de limte hendene sine fast til rammene på Francisco Goya-malerier på Prado-museet i Madrid.