Rosenholm skal bygges om. Slik kan Oslos sørligste bydel bli.

I all stillhet kjøpte Obos opp over 100 mål helt sør i Oslo. Nå viser man frem de første utkastene for den fremtidige bydelen.

Slik kan «nye» Rosenholm bli ferdig utbygget, sett fra nord. I dag oppleves stedet som «utkant», men ligger rett ved Rosenholm stasjon.

I dag: Falleferdige lagerbygg. Bakgårder fulle av skrot. Og kontorbygg i god stand og full bruk. Slik er det gedigne området på Rosenholm helt sør i Oslo som Obos sikret seg «bit for bit» og betalte 850 millioner for.

Om noen år skal det bli en helt ny bydel med inntil 2000 boliger og opptil 5000 nye beboere. Hvordan den vil se ut, er uklart. Men nå kan vi se fem ulike arkitektmiljøers «visjoner» for området.