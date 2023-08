Ordførerkandidaten fikk elsykkel til 34.000 frastjålet – slik vil hun hindre at det skjer med flere

Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe trekker frem ett grep i kampen mot sykkeltyverier.

Høyres ordførerkandidat i Oslo fikk elsykkelen sin frastjålet forrige uke. Vis mer

Siden koronapandemien har antall anmeldte sykkeltyverier i Oslo skutt i været. Nå har Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe blitt en del av statistikken.

– Min kjære Gjertrud, en grønn Giant Explore elsykkel fra 2022, ble stjålet forrige uke. Det er veldig kjipt. Jeg har ikke bil, så hun var min venn i nøden som gjorde at jeg kom meg rundt i Oslo, sier hun til Aftenposten.

Hun forteller at sykkelen ble kjøpt ny i fjor, og at den kostet 34.000 kroner.

– Heldigvis har jeg forsikring på den, så det ordner seg. Men det kunne gått mye verre.

Drastisk økning

I sin gjennomgåelse av anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt i 2022, skriver opplyser politiet at det ble anmeldt 6673 sykkeltyverier i fjor.

I perioden fra 2017 til 2019 ble det i snitt anmeldt 4699 sykkeltyverier årlig. Det vil si at antall anmeldte tyverier har økt med 42 prosent siden den gang.

– Jeg snakket med forsikringsselskapet, som fortalte at det økt voldsomt de siste årene. Elsykkeltyverier er blitt en ny, lukrativ nisje for organiserte kriminelle, sier Lindboe.

Hun mistenker at det er store mørketall.

– Det er nok en del som ikke anmelder sykkeltyverier, så det er nok store mørketall. Jeg vil tro at 10.000 tyverier er et konservativt anslag.

Vil bygge flere sykkelhoteller

– Finnes det noen politiske tiltak som kan bremse økningen av sykkeltyverier?

– Det burde prioriteres å bygge flere sykkelhoteller, særlig ved de store trafikknutepunktene.

Sykkelhoteller er låsbare oppbevaringsplasser for sykler. I dag finnes det tre sykkelhoteller i Oslo. Disse befinner seg på Oslo S og i tilknytning til T-banestasjonene Ryen og Grorud.

Hotellene er kameraovervåket og kan åpnes med en app av de som abonnerer på tjenesten.

– Høyre hadde dette som en del av programmet sitt for 2019 til 2023. Programmet for 2023 til 2027 er mindre detaljert, men dette kommer vi til å prioritere hvis det blir et skifte til høsten.

Vil gi politiet mer ressurser

Samtidig som stadig flere sykkeltyverier anmeldes, blir svært få av sakene oppklart.

Da Aftenposten omtalte økningen i anmeldte sykkeltyverier i fjor, uttalte politiinspektør Audun Kristiansen at det sjeldent er konkrete spor å gå etter.

Fra 2017 til 2021 var oppklaringsprosenten i sykkeltyverisaker aldri høyere enn 1,63 prosent.

– Burde politiet i større grad prioritere sykkeltyverier?

– Det er vanskelig å instruere politiet med tanke på hvilke saker de skal prioritere. Det er viktigere ting å bruke tid på enn tyveri av min elsykkel, svarer Lindboe.

Samtidig mener hun politiet burde få flere ressurser, for å frigjøre tid til denne typen kriminalitet.

– Politiet i Oslo er blitt ilagt en rekke nye oppgaver uten at ressursene blir styrket. Da får de mindre tid til denne typen saker. Det er tross alt snakk om organisert kriminalitet med tyveri av dyre gjenstander.